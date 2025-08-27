Hội tụ hồn đất, tình cây mừng Ngày Quốc khánh

(GLO)- Bảo tàng Pleiku sẽ phối hợp với các nhà sưu tập tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm chuyên đề về gốm và triển lãm bonsai nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Đây là dịp để công chúng chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật từ đất và cây cảnh, được kết tinh từ bàn tay tài hoa và tâm huyết của nghệ nhân.

Gốm kể chuyện

Diễn ra tại phòng trưng bày chuyên đề của Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku), triển lãm gốm “Hồn của đất” (từ ngày 29.8 - 15.9) ngoài hiện vật của Bảo tàng, còn thu hút 7 nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày với 80 bộ hiện vật quý hiếm (mỗi bộ từ 3 - 5 món đồ).

Triển lãm “Hồn của đất” giới thiệu nhiều hiện vật gốm giá trị. Ảnh: P.D

Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Pleiku cho biết, triển lãm gồm 4 phần: Từ đất nung thành gốm - hành trình chuyển mình của đất; Gốm sứ tráng men - Tinh hoa của gốm; Gốm sứ trong dòng chảy cuộc sống hiện đại; Góc trải nghiệm làm gốm bằng thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Khách tham quan từ đó có thể nhìn bao quát về gốm ở Việt Nam, theo hành trình khám phá bắt đầu từ khoảng một vạn năm trước, khi cư dân Việt cổ biết khai thác đất sét để làm nên những sản phẩm gốm phục vụ đời sống.

Những đồ gốm trong giai đoạn sơ khai gắn liền với các nền văn hóa: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn (phía Bắc); Tiền Sa Huỳnh, Sa Huỳnh (miền Trung); văn hóa Đồng Nai (phía Nam), văn hóa Biển Hồ (Tây Nguyên)… Sau đó, gốm men - một bước tiến lớn trong lịch sử gốm sứ, bắt đầu xuất hiện ở nước ta vào khoảng thế kỷ I - III trong thời kỳ Bắc thuộc. Đến thời kỳ phong kiến, gốm Việt có bước phát triển nhảy vọt với dòng men đa dạng, đẹp mắt và rất tinh xảo.

Thế kỷ XV - XVIII là thời kỳ phát triển mạnh mẽ mối giao thương giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, tạo điều kiện cho nghề sản xuất gốm ở Việt Nam phát triển vượt bậc với tên tuổi của nhiều trung tâm sản xuất gốm nổi tiếng.

Nhà sưu tập Mẫn Phong Sơn (bìa phải) bàn giao hiện vật để trưng bày tại triển lãm "Hồn của đất". Ảnh: P.D

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu đến khách tham quan một phần nội dung thú vị, đó là ché trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Trong xã hội Tây Nguyên xưa, chỉ những gia đình giàu có, có địa vị xã hội mới sở hữu được nhiều ché. Từ hoạt động mua bán, trao đổi của cư dân bản địa, các bộ sưu tập ché hội tụ nhiều dòng gốm cổ của Trung Quốc, Thái Lan, Khơme; gốm cổ Bình Định, Mỹ Thiện, Châu Ổ, Quảng Đức; gốm Cây Mai, Lái Thiêu, Bình Dương...

Góp vào triển lãm 34 hiện vật quý, nhà sưu tập Đặng Hoàng Thân (phường An Khê) cho hay, ngoài gốm xanh trắng thời Khang Hy, ông tâm đắc nhất với các hiện vật ghè ché Tây Nguyên. Có những món ông rất kỳ công để sưu tập, ví dụ cặp ghè cầu mưa (một nghi lễ quan trọng của cư dân bản địa) với hình tượng cóc đắp nổi. Mê thú chơi cổ ngoạn, nhà sưu tập Mẫn Phong Sơn cũng mang 12 hiện vật độc đáo từ Đắk Lắk sang để tham gia triển lãm, trong đó có hiện vật gốm Gò Sành, được tạo tác từ khoảng thế kỷ XV.

“Đây là tài sản của cả cộng đồng nhưng mình có duyên được gìn giữ. Tôi mong muốn góp vào sân chơi này để người thưởng lãm có cái nhìn đa dạng hơn về gốm”, ông Sơn chia sẻ.

Dạo bước giữa rừng “cổ thụ thu nhỏ”

Cũng trong dịp này, CLB Bonsai Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm sinh vật cảnh “Nét xanh đại ngàn”. Khoảng 100 tác phẩm bonsai sẽ được trưng bày tại khuôn viên Bảo tàng (từ ngày 29.8 - 5.9), phô diễn tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân.

Triển lãm sinh vật cảnh “Nét xanh đại ngàn” sẽ giới thiệu nhiều tác phẩm bonsai tạo sức hút từ vẻ đẹp dáng thế và triết lý nhân sinh. Ảnh: P.D

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Chủ tịch CLB Bonsai Gia Lai, đây đều là những tác phẩm bonsai giá trị thuộc sở hữu của 24 hội viên CLB, được kỳ công tạo dáng thế từ nhiều loài cây quý mang sức sống bền bỉ như: Thông ba lá, tùng, duyên tùng, ngọa tùng, sanh, si…

“So với những lần triển lãm trước, lần này số cây được trưng bày đa dạng nhất về chủng loại với hơn 40 loài. Mỗi tác phẩm vừa mang tính nghệ thuật, vừa là biểu tượng văn hóa, gợi nhắc tinh thần hòa hợp với thiên nhiên, tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của thiên nhiên”, ông Toàn nhấn mạnh.

Tác phẩm “rừng tùng” tạo dáng hòn Trống Mái - Vịnh Hạ Long của nghệ nhân Lê Đức Vĩnh Hào. Ảnh: P.D

Tham gia triển lãm, anh Lê Đức Vĩnh Hào (phường An Phú) mang đến 7 cây bonsai đa dạng về chủng loại như: Duyên tùng Đài Loan, mai chiếu thủy, hoàng dương, shimpaku… Trong số này, tác phẩm anh tâm đắc nhất là “rừng tùng” tạo dáng hòn Trống Mái - Vịnh Hạ Long. Tác phẩm được anh kiên trì nuôi từ cây con, theo đuổi tạo dáng suốt 30 năm qua và đến nay mới hoàn thiện. Bằng sự kiên trì rất lớn và ý tưởng độc đáo của anh, tác phẩm này đã vinh dự xuất hiện trên một số tạp chí uy tín về bonsai.

Triển lãm hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách món ăn tinh thần đặc sắc trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.