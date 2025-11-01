Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Đây là sự kiện trọng đại và niềm vinh dự lớn lao không chỉ của tỉnh Hưng Yên-quê hương của Danh nhân Lê Quý Đôn-mà còn của cả Việt Nam.

Phát biểu sau khi Nghị quyết được thông qua, ông Nguyễn Văn Chiến-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên gửi lời cảm ơn tới UNESCO và các quốc gia thành viên đã ủng hộ việc ghi danh kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân Lê Quý Đôn; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với UNESCO và các đối tác quốc tế trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm vào năm 2026.

Khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. Ảnh nguồn internet

Việc UNESCO thông qua Nghị quyết vinh danh Lê Quý Đôn khẳng định sự ghi nhận của quốc tế đối với những giá trị khoa học, văn hóa và giáo dục của Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa, con người Hưng Yên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, lấy con người làm trung tâm, hướng tới giá trị chân-thiện-mỹ.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, việc UNESCO cùng các nước thành viên thông qua nghị quyết tôn vinh Danh nhân Lê Quý Đôn thể hiện sự đồng thuận toàn cầu với các giá trị hòa bình, bình đẳng xã hội và học tập suốt đời mà Việt Nam cùng chia sẻ với thế giới.

Danh nhân Lê Quý Đôn (1726-1784), tên thật là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên). Ông là nhà văn hóa, nhà thơ, nhà bác học lớn thời Lê Trung Hưng, để lại hơn 40 bộ trước tác bao quát nhiều lĩnh vực như lịch sử, triết học, nông nghiệp, thiên văn, địa lý. Các tác phẩm nổi tiếng gồm Vân đài loại ngữ, Kiến văn tiểu lục, Đại Việt thông sử, Toàn Việt thi lục, Quần thư khảo biện,…-được ví như “bách khoa toàn thư” của Việt Nam thời phong kiến.

Sự kiện này cũng là thành quả của quá trình nỗ lực phối hợp giữa tỉnh Hưng Yên với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế. Hồ sơ đề cử phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe của UNESCO, bảo đảm tính phù hợp với sứ mệnh của tổ chức trong việc thúc đẩy giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin và đối thoại giữa các dân tộc.

Dự kiến năm 2026, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực, ý nghĩa tưởng nhớ nhà bác học kiệt xuất của dân tộc. Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định, đây là dịp để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét đẹp trong tâm hồn, trí tuệ của con người Việt Nam, đồng thời lan tỏa hình ảnh một đất nước đổi mới, phát triển năng động nhưng vẫn gìn giữ bản sắc truyền thống.