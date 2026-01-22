Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Gia Lai với chiến lược phát triển văn hóa bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TS VÕ MINH HẢI (Trường ĐH Quy Nhơn)
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, mở ra một tầm nhìn chiến lược mới, coi văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

Đối với tỉnh Gia Lai, Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ là định hướng chung, mà còn là “kim chỉ nam” để bảo tồn và phát huy hệ thống di sản bền vững trong giai đoạn mới.

Du khách tham quan Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) tìm hiểu di sản phong trào nông dân Tây Sơn. Ảnh: Đoan Ngọc
Du khách tham quan Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) tìm hiểu di sản phong trào nông dân Tây Sơn. Ảnh: Đoan Ngọc

Tỉnh Gia Lai hình thành một không gian văn hóa hiếm có, nơi văn hóa biển - đồng bằng duyên hải giao thoa với văn hóa đại ngàn Tây Nguyên. Đây là vùng đất hội tụ các lớp trầm tích văn hóa lâu đời: Di tích Chăm, di sản Tây Sơn, hệ thống đình chùa, lễ hội dân gian, nghệ thuật hát bội, bài chòi, võ cổ truyền của Bình Định; cùng với không gian cồng chiêng, lễ hội truyền thống, sử thi, luật tục, tri thức bản địa của các cộng đồng Bana, Jrai…

Tinh thần “thống nhất trong đa dạng” mà Nghị quyết số 80-NQ/TW nhấn mạnh chính là cơ sở để tỉnh Gia Lai nhận diện lại toàn bộ hệ thống di sản, không tách rời theo địa giới cũ, mà đặt trong một chỉnh thể văn hóa liên thông, bổ sung và cộng hưởng giá trị.

Trong cấu trúc văn hóa Gia Lai hiện nay, các di sản của Bình Định (cũ) giữ vai trò trụ cột quan trọng. Hệ thống tháp Chăm, thành Hoàng Đế, di tích phong trào Tây Sơn, cùng các loại hình di sản phi vật thể như hát bội, bài chòi, lễ hội dân gian… không chỉ là dấu ấn lịch sử, mà còn là nguồn lực văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, những di sản này cần được bảo tồn gắn với số hóa, giáo dục di sản, du lịch văn hóa và công nghiệp sáng tạo, để vừa giữ gìn giá trị cốt lõi, vừa tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Song hành với đó, Gia Lai (cũ) mang đến chiều sâu văn hóa bản địa Tây Nguyên. Không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian gắn với rừng, nước và canh tác truyền thống là “hồn cốt” của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số nơi cao nguyên.

Nghị quyết số 80-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn khẩn cấp các di sản phi vật thể có nguy cơ mai một, coi cộng đồng là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Đặt trong không gian tỉnh mới, các giá trị này cần được phát huy theo hướng gắn với giáo dục thế hệ trẻ, du lịch sinh thái-văn hóa và kinh tế di sản, tránh xu hướng thương mại hóa giản đơn làm biến dạng di sản.

Để đưa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW vào cuộc sống, Gia Lai cần lộ trình và giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch tổng thể di sản văn hóa toàn tỉnh, tiếp tục rà soát, kiểm kê toàn bộ di sản vật thể, phi vật thể của tỉnh; xây dựng bản đồ số di sản Gia Lai, làm cơ sở cho quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị.

Thứ hai, đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản, qua đó thực hiện số hóa di tích, lễ hội, nghệ thuật trình diễn, tri thức dân gian; xây dựng bảo tàng số, thư viện số, không gian trải nghiệm số, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW về ứng dụng KHCN trong phát triển văn hóa.

Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly) bảo tồn tốt bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút đông du khách đến tham quan. Ảnh: Hoàng Ngọc
Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly) bảo tồn tốt bản sắc văn hóa truyền thống, thu hút đông du khách đến tham quan. Ảnh: Hoàng Ngọc

Thứ ba, phát triển kinh tế di sản gắn với du lịch văn hóa. Hình thành các tuyến du lịch liên vùng: Biển - đồng bằng - trung du - cao nguyên; phát triển sản phẩm du lịch dựa trên nhiều loại hình di sản của tỉnh, lấy cộng đồng làm trung tâm, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Thứ tư, đầu tư cho con người và môi trường văn hóa cơ sở. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ nhân, hướng dẫn viên di sản; đưa giáo dục di sản vào nhà trường; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Qua đó, thực hiện theo định hướng mà Nghị quyết số 80-NQ/TW đề ra: Phát triển văn hóa toàn diện, đồng bộ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, nhân cách, lối sống.

Thứ năm, huy động nguồn lực xã hội và phát triển hệ sinh thái văn hóa. Khuyến khích DN tham gia đầu tư công nghiệp văn hóa, sáng tạo nội dung số; thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư trong bảo tồn và khai thác di sản; từng bước hình thành thương hiệu văn hóa Gia Lai.

Nghị quyết số 80-NQ/TW đã đặt ra tầm nhìn chiến lược cho phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Với tỉnh Gia Lai, việc nhận diện đầy đủ và phát huy hiệu quả các di sản của địa phương trong một chỉnh thể thống nhất sẽ giúp văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, góp phần định vị thương hiệu Gia Lai trên bản đồ văn hóa miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

(GLO)- Khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và động lực phát triển bền vững đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW và chọn ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kế thừa, phát triển của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Có thể bạn quan tâm

Gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cần phối hợp liên ngành để gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hán Nôm

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Từ những sắc phong, gia phả, văn tế, địa bạ đến hoành phi, câu đối…, di sản Hán Nôm đang lưu giữ trên vùng đất Gia Lai là lớp trầm tích đặc biệt của lịch sử và văn hóa. Việc nhận diện giá trị, gìn giữ kho tư liệu này sẽ gợi mở con đường bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Thời sự - Bình luận

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Đến Paris xem tuần phim Việt Nam

Cổ học tinh hoa

Tuần lễ điện ảnh VN tại Paris - hành trình ánh sáng và đáng nhớ của cộng đồng người VN tại Pháp và châu Âu - diễn ra từ 5 - 12.12. Đây là tuần lễ phim VN đầu tiên được tổ chức quy mô với số lượng khán giả khổng lồ.

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Cổ học tinh hoa

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

null