Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Nhân dân luôn kính ngưỡng anh hùng dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM QUỐC VIỆT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Quang Trung -Nguyễn Huệ là anh hùng dân tộc; điều đó không đến từ tuyên truyền, mà từ sự ghi nhận của cả lịch sử và nhân dân qua nhiều thế hệ.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít luận điệu “xét lại lịch sử” nhằm hạ thấp công lao phong trào Tây Sơn và anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Nhưng lịch sử không phải thứ muốn viết lại thế nào cũng được. Chính sử đã ghi rất rõ và lòng dân cũng thể hiện rất rõ công lao và sự tôn thờ, ngưỡng mộ đối với Tây Sơn - Nguyễn Huệ.

Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 223 (1792 -2025). Ảnh: Q.V
Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 223 (1792 -2025). Ảnh: Q.V

Trước hết, cần nhìn thẳng vào sự thật lịch sử. Đại Nam thực lục - bộ chính sử do triều Nguyễn biên soạn - có ghi lại rằng vào năm 1784, Nguyễn Ánh sai người sang nước Xiêm cầu cứu. Sau đó, vua Xiêm cử Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem quân sang giúp. Theo các tài liệu lịch sử, khi tiến vào Gia Định, quân Xiêm đã có hành vi cướp bóc, gây khổ sở cho người dân.

Những sự việc trên đều là ghi chép trong chính sử do triều Nguyễn biên soạn. Không dừng lại ở đó, sử học Việt Nam và quốc tế đều ghi nhận rằng: Năm 1787, thông qua Giám mục Bá Đa Lộc, Nguyễn Ánh tiếp tục cầu viện Pháp bằng Hiệp ước Versailles. Nội dung cốt lõi của hiệp ước này là đổi viện trợ quân sự lấy nhượng bộ lãnh thổ và đặc quyền thương mại, trong đó có việc nhượng cảng và đảo cho Pháp.

Dù hiệp ước không được thực thi trọn vẹn do biến động ở Pháp, nhưng ý đồ cầu viện ngoại bang và đánh đổi lợi ích quốc gia đã thể hiện rõ. Trên thực tế, Nguyễn Ánh vẫn tiếp tục sử dụng sĩ quan, vũ khí, tàu thuyền Pháp trong quá trình thiết lập quyền lực.

Ngược lại, nếu hỏi ai là người chấm dứt họa ngoại xâm đó, lịch sử trả lời rất rõ: Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Chính ông đã trực tiếp chỉ huy đánh tan hơn 5 vạn quân Xiêm trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785), cứu Nam Bộ khỏi nguy cơ rơi vào tay ngoại bang.

Lễ hội kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2025) tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Nggọc Nhuận
Lễ hội kỷ niệm 236 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2025) tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Nggọc Nhuận

Đầu Xuân Kỷ Dậu 1789, Hoàng đế Quang Trung tiếp tục làm nên chiến công hiển hách khi đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm lược, qua đó giành và giữ vững quyền độc lập dân tộc, thu giang sơn về một mối. Trong Hoàng Lê nhất thống chí ghi lại khí thế ấy: “Vua Quang Trung cưỡi voi đi đốc chiến, quân đi như gió, đánh đâu thắng đấy”. Và kết cục của quân xâm lược: “Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt, bỏ cả ấn tín, chạy trốn về nước”.

Người đứng lên bảo vệ độc lập dân tộc, dù triều đại ngắn ngủi, vẫn sống mãi trong ký ức và niềm tự hào của nhân dân.

Nhưng minh chứng hùng hồn nhất không chỉ nằm trong sách sử, mà nằm trong lòng dân. Hằng năm, hàng ngàn, hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước trẩy hội, dâng hương tại Gò Đống Đa (Hà Nội), Bảo tàng Quang Trung (tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai), tham dự Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Không ai bắt buộc nhân dân phải đi. Dân chỉ tự nguyện tôn thờ những người họ thực sự kính trọng.

Lịch sử cho thấy một quy luật rất rõ: Người đứng lên bảo vệ độc lập dân tộc, dù triều đại ngắn ngủi, vẫn sống mãi trong ký ức và niềm tự hào của nhân dân. Những diễn giải sai lệch về lịch sử có thể ồn ào trên mạng xã hội nhưng không thể thay thế được chính sử và lòng dân. Quang Trung -Nguyễn Huệ là anh hùng dân tộc; điều đó không đến từ tuyên truyền, mà từ sự ghi nhận của cả lịch sử và nhân dân qua nhiều thế hệ.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ hội kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Việc tổ chức lễ hội trang trọng, thống nhất tại vùng Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơn hạ đạo tiếp tục khẳng định: Lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước và lòng dân là những giá trị không thể mai một, mà luôn trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Thời sự - Bình luận

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Ngân vang tiếng cồng chiêng Chăm H’roi

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Trước những đổi thay của đời sống hiện đại, các nghệ nhân người Chăm H’roi ở Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng làng Canh Thành (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng cồng, tiếng chiêng - linh hồn văn hóa của dân tộc mình.

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Phát triển cải lương trên nền tảng số

Cổ học tinh hoa

Ngoài biểu diễn tại sân khấu truyền thống, nhiều nghệ sĩ cải lương đã và đang thực hiện các sản phẩm đăng tải trên kênh YouTube, đưa lên các nền tảng số. Đây là hướng đi cho thấy nỗ lực đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến gần với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Lời nứa tre kể chuyện buôn làng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Bằng sự trao truyền thế hệ mạnh mẽ, sản phẩm của làng đan gùi Ngơm Thung của đồng bào Jrai (xã Ia Băng) lâu nay nổi tiếng về nét đẹp, độ bền chắc. Ðiều rất bất ngờ với nhiều người là một trong những hạt nhân làm nên tiếng thơm ấy hãy còn rất trẻ: nghệ nhân Rinh-năm nay vừa tròn 40 tuổi.

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Chuyện những người tiếp lửa di sản

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Liên tiếp 2 lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức mới đây trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã tạo cơ hội quý giá và khuyến khích nghệ nhân trao truyền cho thế hệ kế cận niềm say mê, tâm huyết bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Hồi sinh đội bả trạo Xương Lý

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Hơn 1 tháng nay, tại Lăng Ông Nam Hải vạn đầm Xương Lý (làng biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Ðông, tỉnh Gia Lai), đội bả trạo địa phương tập luyện rất tích cực với quyết tâm hồi sinh hình thức diễn xướng vốn chỉ còn trong ký ức người già.

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Đồng hồ đá độc nhất Việt Nam

Cổ học tinh hoa

Trải qua nhiều giai đoạn tách nhập nhưng Cà Mau vẫn giữ được bản sắc độc đáo riêng. Xứ này là nơi cộng cư của người Việt, người Khmer, người Hoa...; trong đó văn hóa tín ngưỡng của người Hoa còn khá đậm nét.

Thanh thiếu niên Gia Lai biểu diễn cồng chiêng, góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Để nhịp cồng chiêng mãi ngân vang

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Những năm gần đây, ở nhiều xã, phường vùng cao Gia Lai đã có thêm nhiều câu lạc bộ, đội cồng chiêng dành cho thanh thiếu niên và phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

null