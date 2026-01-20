Nhà hát Lớn Hà Nội vào top kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Thanh Niên, Báo Cao Bằng)

(GLO)- Nhà hát Lớn Hà Nội vừa được tạp chí Time Out của Anh bình chọn là một trong những công trình kiến trúc ngoạn mục nhất châu Á.

Theo Time Out, một trong những điểm tham quan không thể bỏ qua là Nhà hát Lớn Hà Nội, được xây dựng từ năm 1911. Những cột và mái vòm Gothic khổng lồ của nhà hát là sự mô phỏng có chủ ý đến Nhà hát Opera Garnier nổi tiếng ở Paris, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đây được công nhận là viên ngọc quý của thành phố.

toan-canh-nha-hat-lon-ha-noi.tiff
Nhà hát Lớn Hà Nội chính thức đi vào hoạt động năm 1911. Ảnh: ST

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc phục vụ biểu diễn nghệ thuật tọa lạc trên Quảng trường Cách mạng tháng Tám, vị trí đầu phố Tràng Tiền.

Đây là một công trình lớn mà chính quyền thực dân Pháp đã xây dựng tại Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Bản đồ thiết kế do hai kiến trúc sư là Broyer và Harvy được xét duyệt với kinh phí xây dựng là 2 triệu franc.

Chiều dài Nhà hát mặt ngoài là 87 m, rộng trung bình 30m, diện tích 26.000 m2, điểm cao nhất là 24 m. Mặt trước của Nhà hát rất bề thế khang trang, có nhiều bậc trông ra quảng trường rộng (nay gọi là quảng trường Cách mạng tháng 8) - chỗ đầu mối tập trung của 6, 7 đường phố lớn.

ben-trong-nha-hat-lon.jpg
Bên trong Nhà hát Lớn là nơi thường xuyên tổ chức phục vụ biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Ảnh: Hòa Giang

Bên trong Nhà hát có sân khấu rộng và một phòng khán giả chính có diện tích 24x24 m, chứa được 870 chỗ ngồi, tầng giữa có nhiều phòng nhỏ giành cho khán giả có vé riêng. So với dân số Hà Nội năm 1945 khoảng 20 vạn dân, thì quy mô kiến trúc Nhà hát thời điểm ấy là rất lớn.

Cầu thang chính lên tầng 2 là sảnh chính rộng. Cầu thang phụ và hành lang ở phía 2 bên. Phía sau Nhà hát là phòng quản trị, 18 buồng cho diễn viên hoá trang, 2 phòng tập hát, phòng gương, thư viện, phòng họp.

Nhà hát Lớn là nơi đã chứng kiến những giây phút hòa bình đầu tiên trên đất nước, là một nhân chứng cách mạng của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Kể từ đó đến nay, Nhà hát Lớn luôn là trung tâm của các cuộc hội nghị, mít tinh quan trọng và các buổi biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.

