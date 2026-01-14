Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Đại Đoàn Kết

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 306/UBND-KGVX thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cụ thể, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Quảng Trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) theo như đề xuất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

ban-phao-hoa-mung-nam-moi.jpg
Tỉnh Gia Lai sẽ bắn pháo hoa tầm thấp dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn, Pleiku; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký đặt hàng pháo hoa và tổ chức bắn pháo hoa theo quy định và đảm bảo an toàn.

