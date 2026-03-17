Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân, giải quyết phản ánh, khiếu nại

(GLO)- Chiều 17-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 3-2026 để đối thoại, giải quyết những phản ánh, khiếu nại của công dân.

Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương liên quan.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo rõ nội dung, quá trình tiếp nhận, xem xét giải quyết các đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai của các cá nhân, gồm: ông Lê Minh Tấn (xã An Lão); bà Tôn Nữ Hoàng Mỹ (phường Quy Nhơn); bà Hồ Thị Thương (phường Quy Nhơn Bắc) và ông Phạm Minh Tý (phường Quy Nhơn Đông).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hướng dẫn các bước quy trình, thủ tục để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp đơn khiếu nại của ông Lê Minh Tấn, hướng dẫn thủ tục khởi kiện ra Tòa hành chính hoặc tạo điều kiện để ông mua lại diện tích đất khi có chủ trương thanh lý, bán đấu giá.

Về vụ việc mà bà Tôn Nữ Hoàng Mỹ khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Quy Nhơn kiểm tra, rà soát lại quỹ đất, giải quyết giao cho hộ gia đình bà 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường.

Đối với đơn của ông Phạm Minh Tý, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, phường Quy Nhơn Đông xem xét nội dung, khảo sát, kiểm tra thực tế nếu đúng theo phản ánh thì hướng dẫn các quy trình, thủ tục để giải quyết, tạo điều kiện mua lại đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao UBND phường Quy Nhơn Đông kiểm tra hiện trạng đối với diện tích 30 m2 đất công bị 1 cá nhân lấn chiếm theo phản ánh của ông Tý và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền, quy định, thông báo cho ông Tý biết.

Đối với đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Thương đã được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết. Trong 3 thửa đất bà khiếu nại, đối với diện tích 198,40 m2 được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (trước đây) giao cho bà và con gái quyền sử dụng hợp pháp và đủ điều kiện để xem xét cấp giấy quyền sử dụng đất; còn 2 thửa có diện tích 289,23 m2 và 520,47 m2, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét, giải quyết dứt điểm cho gia đình bà Thương.