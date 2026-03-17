Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân, giải quyết phản ánh, khiếu nại

ĐỨC HẢI
(GLO)- Chiều 17-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 3-2026 để đối thoại, giải quyết những phản ánh, khiếu nại của công dân. 

Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương liên quan.

quang-canh-buoi-tiep-cong-dan.jpg
Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi tiếp công dân, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo rõ nội dung, quá trình tiếp nhận, xem xét giải quyết các đơn thư phản ánh, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai của các cá nhân, gồm: ông Lê Minh Tấn (xã An Lão); bà Tôn Nữ Hoàng Mỹ (phường Quy Nhơn); bà Hồ Thị Thương (phường Quy Nhơn Bắc) và ông Phạm Minh Tý (phường Quy Nhơn Đông).

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-chi-dao-giai-quyet-cac-phan-anh-khieu-nai-cua-cong-dan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo, giải quyết các phản ánh, khiếu nại của công dân. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hướng dẫn các bước quy trình, thủ tục để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp đơn khiếu nại của ông Lê Minh Tấn, hướng dẫn thủ tục khởi kiện ra Tòa hành chính hoặc tạo điều kiện để ông mua lại diện tích đất khi có chủ trương thanh lý, bán đấu giá.

Về vụ việc mà bà Tôn Nữ Hoàng Mỹ khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Quy Nhơn kiểm tra, rà soát lại quỹ đất, giải quyết giao cho hộ gia đình bà 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường.

ong-le-minh-tan-o-xa-an-lao-bia-phai-trinh-bay-noi-dung-khieu-nai.jpg
Ông Lê Minh Tấn (xã An Lão) trình bày nội dung khiếu nại. Ảnh: Đức Hải

Đối với đơn của ông Phạm Minh Tý, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, phường Quy Nhơn Đông xem xét nội dung, khảo sát, kiểm tra thực tế nếu đúng theo phản ánh thì hướng dẫn các quy trình, thủ tục để giải quyết, tạo điều kiện mua lại đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao UBND phường Quy Nhơn Đông kiểm tra hiện trạng đối với diện tích 30 m2 đất công bị 1 cá nhân lấn chiếm theo phản ánh của ông Tý và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền, quy định, thông báo cho ông Tý biết.

dai-dien-lanh-dao-ubnd-xa-an-lao-bao-cao-vu-viec-khieu-nai-cua-cong-dan.jpg
Đại diện lãnh đạo UBND xã An Lão báo cáo vụ việc khiếu nại của công dân. Ảnh: Đức Hải

Đối với đơn khiếu nại của bà Hồ Thị Thương đã được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết. Trong 3 thửa đất bà khiếu nại, đối với diện tích 198,40 m2 được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (trước đây) giao cho bà và con gái quyền sử dụng hợp pháp và đủ điều kiện để xem xét cấp giấy quyền sử dụng đất; còn 2 thửa có diện tích 289,23 m2 và 520,47 m2, UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét, giải quyết dứt điểm cho gia đình bà Thương.

cảng-cá-quy-nhon-dong-cua-phu

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

Thời sự

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời sự

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

Thời sự

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Cửu An cùng 2 phường An Khê, An Bình nhằm kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Gia Lai xác định 2026 là năm tăng tốc chuyển đổi số toàn diện

Thời sự

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương trong tỉnh.

Gia Lai: Công an xã Ia Pa kịp thời cứu người đàn ông bị co giật giữa đường

Thời sự

(GLO)- Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 2-3, một người dân khi lưu thông qua tuyến đường tránh, đoạn qua trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đã phát hiện một người đàn ông nằm giữa đường trong tình trạng co giật. Người này lập tức chạy đến Công an xã Ia Pa (cách hiện trường khoảng 700 m) để trình báo.

null