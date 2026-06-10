Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri xã Canh Liên

(GLO)- Sáng 10-6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Canh Liên trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Canh Liên đã kiến nghị các ngành chức năng đẩy nhanh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đồng thời sớm giải quyết tình trạng chồng lấn, tranh chấp đất đai tại khu vực giáp ranh Phú Hải.

Cử tri cũng đề nghị xem xét hỗ trợ thiệt hại cây lâm nghiệp do bão số 13 và lũ năm 2025 gây ra đối với các hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Canh Liên. Ảnh: Phi Long

Cùng với đó, kiến nghị Nhà nước đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho làng Cát và làng Kà Bông, sửa chữa các công trình nước sinh hoạt xuống cấp; tăng tính chủ động cho cấp xã trong phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét điều tiết nguồn thu từ thuế sử dụng đất và phí môi trường của doanh nghiệp lâm nghiệp cho ngân sách xã.

Cử tri xã Canh Liên kiến nghị các vấn đề về đất đai, giao thông và an sinh xã hội. Ảnh: Phi Long

Về giao thông, cử tri phản ánh nhiều tuyến đường, cầu, cống tràn xuống cấp, đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa; đồng thời sớm đầu tư tuyến đường Vân Canh - Kông Chro nhằm bảo đảm kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri cũng kiến nghị tiếp tục hỗ trợ phụ cấp cho già làng; ban hành chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 được học nội trú tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vân Canh.

Ngoài ra, cử tri đề nghị tăng cường hoạt động các đơn vị sự nghiệp công; nâng mức phụ cấp, kinh phí hoạt động cho đội ngũ ở làng; đầu tư hạ tầng thiết yếu; sớm giải quyết phụ cấp khu vực và xem xét bổ sung biên chế cho cấp xã.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Canh Liên. Ảnh: Phi Long

Tiếp thu các ý kiến cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của địa phương trên các lĩnh vực đất đai, giao thông, nước sinh hoạt, giáo dục, chính sách dân tộc và tổ chức bộ máy cơ sở.

Đồng thời, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Canh Liên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.