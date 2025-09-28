Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

Sức bật từ hạ tầng

Giữa năm 2023, từ nguồn vốn Dự án 4 về Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng dân tộc thiểu số (gọi tắt là Dự án 4) UBND huyện Vân Canh (cũ) bố trí gần 3,9 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bê tông làng Canh Giao - thôn 4 (xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk), dài 636 m, nền rộng 5 m. Khi triển khai, bà con đồng thuận, hiến đất làm đường. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4.2024, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Năm 2025, UBND xã Vân Canh đầu tư mới tuyến đường vào khu sản xuất từ làng Canh Thành - Suối Ke. Ảnh: D.Đ

Ông Nguyễn Văn Thanh-Trưởng Ban Quản lý làng Canh Giao-cho hay: Trước đây, từ làng đến trung tâm xã có nhiều đoạn đường đất, trời nắng còn đi được xe máy, mưa đành lội bộ vì quá lầy. Nông sản, nhất là keo lai, bán rẻ vì xe lớn không vào được, nay ô tô đã vào tận chân núi. Có đường, đời sống bà con cải thiện, kinh tế phát triển, hàng hóa lưu thông thuận lợi. Nhờ đó, 28 hộ dân trong làng đã thoát nghèo, cận nghèo. Cán bộ xã cũng dễ dàng vào tuyên truyền chính sách, góp phần giữ vững ANTT.

Tại làng Sơ Lam (xã Krong), trước đây, việc vận chuyển nông sản từ cánh đồng Đăk Bok rất vất vả. Đường đất nhỏ hẹp, nắng bụi mù, mưa trơn lầy, bà con phải gùi từng bao lúa, ngô ra đường lớn. Năm 2024, từ nguồn vốn Dự án 4, UBND xã Krong đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bê tông dài 830 m dẫn vào khu sản xuất. Từ khi đưa vào sử dụng, xe có thể vào tận ruộng, giúp giảm chi phí vận chuyển, nâng giá trị nông sản, khuyến khích bà con mở rộng canh tác.

Bà Đinh Thị Nhãh (làng Sơ Lam) vui mừng cho biết: “Đường mới làm giúp việc ra đồng nhẹ nhàng hơn. Mùa mưa không lo lầy lội, mùa nắng sạch sẽ, thuận tiện. Có con đường kiên cố, bà con càng có thêm động lực sản xuất, cuộc sống ngày một ổn định, khấm khá hơn”.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn lực Dự án 4, các địa phương miền núi đã xây dựng mới hơn 535 công trình hạ tầng, gồm đường bê tông xi măng, kè chống sạt lở, nhà sinh hoạt cộng đồng... với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Các công trình đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, thúc đẩy phát triển đời sống đồng bào, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hạ tầng, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường bê tông làng Canh Giao - thôn 4 (xã Xuân Lãnh) hoàn thiện, giúp người dân có điều kiện giao thương thuận lợi, phát triển kinh tế hiệu quả. Ảnh: D.Đ

Theo ông Nguyễn Xuân Việt-Chủ tịch UBND xã Vân Canh: Từ năm 2021 đến nay, nhờ nguồn vốn Dự án 4, xã đã đầu tư 23 công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng. Riêng năm 2025, địa phương triển khai 5 công trình mới, gồm: Đường giao thông vào khu sản xuất làng Canh Thành, Canh Phước và kè chống sạt lở tại làng Kà Te, thôn Đăk Đưm.

“Với mục tiêu đổi thay diện mạo nông thôn, UBND xã Vân Canh sẽ tiếp tục rà soát, ưu tiên các công trình thiết yếu, gắn trực tiếp với sản xuất và đời sống người dân. Đồng thời, chú trọng quản lý, duy tu hạ tầng sau đầu tư, huy động cộng đồng cùng giám sát, bảo vệ công trình. Chúng tôi quyết tâm triển khai hiệu quả Dự án 4, tạo động lực phát triển bền vững cho Vân Canh”, ông Việt nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Nghin-Chủ tịch UBND xã An Lão cũng cho rằng: Nhờ chính sách hỗ trợ, đặc biệt là Dự án 4, xã đã có bước phát triển rõ rệt. Thời gian tới, địa phương sẽ khai thác hiệu quả nguồn vốn, ưu tiên công trình phục vụ trực tiếp sản xuất như đường vào rẫy, kiên cố hóa kênh mương, cải thiện hạ tầng nước sinh hoạt. Đồng thời, xã khuyến khích người dân nâng cao ý thức gìn giữ, sử dụng công trình bền vững, tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo lâu dài.

Dự án 4 đã mang lại kết quả rõ rệt, thay đổi diện mạo nông thôn miền núi ở các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Ông Nguyễn Bá Thạch-Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo-khẳng định: Sở sẽ phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu, ưu tiên đầu tư công trình gắn với sản xuất, đồng thời chú trọng giám sát, bảo đảm công trình được khai thác hiệu quả, phục vụ lâu dài cho người dân.