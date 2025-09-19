Phân bổ hơn 25,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới tại các xã phía Tây tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-9, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Gia Lai cho biết: UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ hơn 25,4 tỷ đồng vốn sự nghiệp để triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2025 cho các xã phía Tây tỉnh.

Trong số đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 22,8 tỷ đồng, còn lại hơn 2,61 tỷ đồng là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh dành hơn 1,36 tỷ đồng để hỗ trợ 5 xã gồm: Mang Yang, Kbang, Ia Ly, Ia Phí và Phú Thiện tiếp tục triển khai các dự án đang thực hiện trong năm 2025.

Trong đó, xã Mang Yang được phân bổ 450 triệu đồng để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn như chợ an toàn thực phẩm cấp xã, trung tâm thu mua và cung ứng nông sản an toàn, trung tâm kỹ thuật nông nghiệp và hệ thống phân phối nông sản hiện đại.

Xã Kbang được hỗ trợ hơn 610 triệu đồng để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng OCOP tại làng Mơ Hra.

Trong khi đó, xã Phú Thiện được phân bổ hơn 276 triệu đồng xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu; đồng thời, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu và thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Hơn 24 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho 33 xã dự kiến sẽ đạt chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần triển khai đúng kế hoạch, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng quy định. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, giám sát và hướng dẫn thực hiện.