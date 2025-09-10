Ia Băng chung sức kiên cố hóa giao thông nông thôn

(GLO)- Với quan điểm “giao thông đi trước mở lối”, xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) đã huy động sức dân cùng nguồn lực Nhà nước để kiên cố hóa hạ tầng giao thông, tạo diện mạo mới cho nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đường giao thông nông thôn ở xã Ia Băng được đầu tư nâng cấp giúp người dân đi lại, giao thương thuận lợi. Ảnh: L.N

Xã Ia Băng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Pết, Adơk và Ia Băng (cũ). Xã có diện tích hơn 116 km², dân số trên 31.000 người, trong đó gần 75% là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân đều hiểu rằng, muốn phát triển bền vững thì trước hết hạ tầng giao thông phải thuận lợi, thông suốt.

Những năm qua, cùng với nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân trong xã đã góp kinh phí, ngày công, hiến đất, tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây trồng để làm đường giao thông.

Nhờ vậy, nhiều tuyến đường nội thôn, đường nội đồng đã được bê tông hóa, giúp người dân đi lại, giao thương thuận lợi, xe cơ giới vào tận đồng ruộng. Nhiều tuyến đường còn được lắp đèn chiếu sáng, hai bên trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan sạch đẹp, bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

Từ năm 2024 đến nay, xã Ia Băng đã hoàn thành hơn 4,1 km đường giao thông tại các thôn: Broch, Châm Prông, Bông Lar, Châm Bôm, Hàm Rồng, Ia Klai và thôn 6; đồng thời duy tu, sửa chữa 420 m đường ở thôn Bông Lar. Tổng kinh phí làm đường là hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó, người dân đóng góp hơn 740 triệu đồng.

Đến nay, đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn đều được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn đều sạch sẽ, không còn lầy lội vào mùa mưa.

Chỉ tay về con đường bê tông hoàn thành cách đây gần 1 năm, ông Hnhứ - Phó Trưởng thôn Broch - hồ hởi nói: “Từ năm 2024 đến nay, thôn làm được 1,8 km đường giao thông nông thôn. Ngoài tiền Nhà nước hỗ trợ, bà con góp thêm 120 triệu đồng. Nhiều hộ còn tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để làm đường. Đến nay, hơn 80% đường nội thôn đã được bê tông hóa. Các tuyến đường hoàn thành giúp bà con đi lại dễ dàng. Đường nội đồng cũng được đầu tư, bảo đảm xe cơ giới vào tận cánh đồng nên người dân rất vui”.

Còn ông Đinh Yin (người dân làng Broch) chia sẻ: “Trước kia, con đường phía trước nhà tôi còn là đường đất, trời mưa thì trơn trượt, nắng thì bụi mù, học sinh đi học rất vất vả. Từ tháng 8-2024, khi con đường được bê tông hóa, bà con ai cũng phấn khởi”.

Không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp còn mang lại nhiều thay đổi trong sản xuất. Ông Trin (người dân làng Adơk Kông) cho biết: “Tôi có 6 sào lúa ở cánh đồng Cơ Dơ. Trước đây, vào mùa gặt, chúng tôi phải gùi từng bó lúa từ ruộng ra đường lớn. Giờ có đường bê tông, xe công nông, xe máy cày chạy vào tận ruộng, bà con đỡ nhọc nhằn hơn nhiều”.

Những con đường kiên cố đã mở rộng không gian phát triển của xã Ia Băng. Người dân thuận lợi hơn trong giao thương, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục. Giá trị nông sản như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả cũng được nâng lên nhờ chi phí vận chuyển giảm, thương lái vào tận vườn thu mua.

Đường giao thông nông thôn ở làng Broch được bê tông hóa sạch đẹp. Ảnh: L.N

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng Nguyễn Chung Tình cho hay: Cấp ủy, chính quyền xã xác định giao thông nông thôn là khâu đột phá trong phát triển. Chỉ khi đường được kiên cố hóa, việc triển khai các chương trình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng vùng chuyên canh mới thuận lợi và hiệu quả. Quan trọng hơn, bà con thấy rõ lợi ích nên càng đồng thuận, chung sức với chính quyền.

Ở nhiều thôn, làng, sau khi đường hoàn thành, bà con còn chủ động trồng hoa, cây xanh dọc tuyến, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Không gian nông thôn vì thế khang trang hơn, quan hệ cộng đồng cũng thêm bền chặt.

“Thời gian tới, xã tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên cho các tuyến đường trục xã, liên thôn, đường nội đồng phục vụ sản xuất. Đồng thời, khuyến khích người dân phát huy tinh thần làm chủ, tự nguyện đóng góp cùng Nhà nước để vừa mở rộng đường giao thông nông thôn, vừa phát triển hệ thống giao thông nội đồng”- ông Tình nhấn mạnh.