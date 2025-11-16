(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo về phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh. Yêu cầu đề xuất chính sách hỗ trợ sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31-1-2026.

Tại Công văn số 11170/VPCP-CN ngày 14-11-2025 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc phát triển hệ thống giao thông công cộng và hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh.

Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31-1-2026 (ảnh minh họa).

Theo đó, xét báo cáo của Bộ Xây về lộ trình phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, hiện đại; đề xuất cơ chế, chính sách đột phá để thu hút đầu tư tư nhân, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, giao thông xanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham vấn thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia tiên tiến, trên cơ sở đó rà soát, hoàn thiện báo cáo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý báo cáo cần làm rõ từng nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cơ chế, chính sách, quy hoạch, dự án đầu tư, nguồn lực, tổ chức thực hiện... gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, cấp trung ương hay địa phương, lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ; đồng thời, làm rõ sản phẩm của Báo cáo, cấp có thẩm quyền phê duyệt (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hay các Bộ, ngành, địa phương), trình tự, thủ tục phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-1-2026.

Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi xanh phương tiện giao thông trong thời gian qua. Theo đó, tại Thông báo số 8/TB-VPCP ngày 8-1-2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu chính sách khuyến khích các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh để thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đồng thời, tại Thông báo số 490/TB-VPCP ngày 17-9-2025 , Phó Thủ tướng cũng đã yêu cầu UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động chi tiết, toàn diện, có lộ trình cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt; công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp đồng thuận, thực hiện.

Chuyển đổi xanh nền kinh tế, chuyển đổi xanh phương tiện giao thông trong bối cảnh ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông đã trở nên bức xúc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân tại một số đô thị. Việc chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng xanh có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan.