Hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp

(GLO)- Cùng với quy hoạch đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình tín dụng chính sách theo quy định tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhằm giúp các đối tượng có thu nhập thấp vay vốn để hiện thực hóa giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”.

Nhiều đối tượng được thụ hưởng tín dụng chính sách

Năm 2024, chương trình tín dụng cho vay mua, thuê nhà ở xã hội (NƠXH) được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024 của Chính phủ.

Theo quy định, các đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua, thuê NƠXH gồm: Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động tại các khu công nghiệp, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân CA, sinh viên, các đối tượng thuộc diện bị thu hồi đất. Hạn mức vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua NƠXH với lãi suất 6,6%/năm.

Cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Nhơn tư vấn, hướng dẫn người dân các quy định mới của Nghị định số 261/2025/NĐ-CP. Ảnh: T.Sỹ

Giấc mơ “an cư, lạc nghiệp” luôn là khát vọng chính đáng của người dân, đặc biệt là những người thu nhập thấp. Nhận thức rõ điều này, Ngân hàng CSXH tỉnh đã phổ biến rộng rãi các quy định; đồng thời phối hợp với các hội, đoàn thể ở địa phương tư vấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn cho người dân.

Năm 2024, nhờ được vay 450 triệu đồng vốn tín dụng chính sách (TDCS), anh N.N.N, công nhân tại một DN chuyên chế biến thực phẩm trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông, đã mua được căn NƠXH tại Khu thiết chế công đoàn tỉnh ở phường Quy Nhơn Bắc.

“Nếu không vay được vốn TDCS, tôi không dám đầu tư mua nhà ở bởi cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Nay có nhà ở mới, tinh thần thoải mái, gia đình an tâm lao động tích góp trả nợ, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn”-anh N. chia sẻ.

Anh N. chỉ là một trong rất nhiều đối tượng được thụ hưởng chính sách tín dụng cho vay mua NƠXH. Theo thống kê của Ngân hàng CSXH tỉnh, đến tháng 10-2025, có 1.032 khách hàng vay 514 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để mua NƠXH. Hiện 982 khách hàng còn dư nợ với số tiền 415 tỷ đồng.

Tăng cơ hội an cư cho người dân

Ngày 10-10-2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 261/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH, gia tăng cơ hội cho người có thu nhập thấp tiếp cận và vay vốn với lãi suất ưu đãi để mua NƠXH.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân đã mua được nhà ở xã hội tại chung cư Lamer, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: T.Sỹ

Theo đó, đối với đối tượng là người độc thân, hạn mức trần thu nhập để được xét duyệt mua NƠXH không quá 20 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ; người độc thân nuôi con nhỏ có mức thu nhập 30 triệu đồng/tháng (trước đây chưa có quy định riêng cho trường hợp này).

Với người đã kết hôn, tổng mức thu nhập của vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng/tháng (quy định cũ là 30 triệu đồng/tháng). Chưa dừng lại ở đó, trước đây, hộ gia đình có 3 người phụ thuộc chưa được ưu tiên vay vốn TDCS, nay được khuyến khích vay vốn TDCS để mua NƠXH.

Thu nhập được xác nhận theo bảng lương hoặc bảng công của cơ quan, đơn vị nơi làm việc. Riêng người không có hợp đồng lao động sẽ được xác nhận tại Công an cấp xã thay vì UBND cấp xã như trước đây, giúp thủ tục nhanh gọn hơn.

Đặc biệt, Nghị định số 261/2025/NĐ-CP còn điều chỉnh giảm lãi suất cho vay mua NƠXH từ 6,6% xuống còn 5,4%/năm, áp dụng cho cả dư nợ gốc và quá hạn. Những người vay vốn mua NƠXH trước ngày 10.10.2025 cũng sẽ được điều chỉnh lại hợp đồng theo mức lãi suất mới.

Chính sách nói trên không chỉ giúp người dân giảm áp lực tài chính, gia tăng cơ hội mua nhà ở mà còn thúc đẩy nhu cầu vay vốn để mua, thuê mua NƠXH, góp phần phát triển thị trường bất động sản theo hướng bền vững và nhân văn. Anh N.H.N, cư dân chung cư Lamer, phường Quy Nhơn Nam còn dư nợ 587 triệu đồng tại Ngân hàng CSXH tỉnh, cho rằng, việc lãi suất giảm 1,2%/năm giúp gia đình anh tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, vừa tạo cơ hội lớn để sớm tất toán nợ vay.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi-Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh-cho hay: Chúng tôi đã kết nối và thông báo cho tất cả khách hàng còn dư nợ biết quy định mới để cùng điều chỉnh mức lãi suất cho vay, đảm bảo tối đa quyền lợi cho các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư dự án NƠXH rà soát, xác nhận và xử lý hồ sơ vay vốn.

Ngân hàng cũng đã phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo dự án, theo địa bàn cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế; cam kết đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thẩm định, chủ động nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay mua NƠXH, góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển bền vững.