Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, bão số 13 (Kalmaegi) cùng đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 20-11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

s-lo.jpg
Mưa bão đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông. Ảnh: Minh Phương

Trong đó, thiệt hại tập trung chủ yếu ở các quốc lộ, tỉnh lộ, đường kết nối và hệ thống hạ tầng đô thị. Nhiều đoạn đường xuất hiện ổ gà với mật độ cao, sạt lở taluy dương, taluy âm tại quốc lộ 25 và quốc lộ 14C; cầu, cống bị xói lở chân khay, tứ nón; đất đá tràn mặt đường tại các đoạn đèo như An Khê, Tô Na.

Hệ thống đường tỉnh ghi nhận hư hỏng diện rộng, nhiều vị trí bị bồi lấp, mặt đường bong tróc, cống rãnh bị cuốn trôi. Ở khu vực đô thị, cây xanh gãy đổ, biển báo hư hỏng, hệ thống thoát nước và chiếu sáng bị ảnh hưởng nặng.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 814 tỷ đồng, bao gồm: 97,237 tỷ đồng hư hỏng quốc lộ, tỉnh lộ và đường kết nối do Sở Xây dựng quản lý; 417,8 tỷ đồng thiệt hại cây xanh, chiếu sáng, hệ thống thoát nước và hạ tầng đô thị; hơn 259,5 tỷ đồng hư hỏng các tuyến đường do địa phương quản lý.

slo-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) và đoàn công tác kiểm tra vị trí sạt lở tại khu vực cầu Quý Đức (nối phường Ayun Pa và xã Ia Pa) vào ngày 23-11. Ảnh: Minh Phương

Trên cơ sở đó đánh giá thiệt hại, Sở Xây dựng kiến nghị bố trí 515 tỷ đồng để thực hiện công tác đảm bảo giao thông bước 1 và sửa chữa các hạng mục hạ tầng bị ảnh hưởng; đầu tư xây dựng 12 cầu yếu (bị tràn, ngập, xói lở) có nguy cơ mất an toàn giao thông với tổng mức dự kiến 550 tỷ đồng; đồng thời đề xuất 259,5 tỷ đồng để sửa chữa đường giao thông do các địa phương quản lý.

Bên cạnh đề xuất kinh phí, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục hiện trường, duy tu tạm thời các vị trí hư hỏng nhằm đảm bảo giao thông cơ bản thông suốt. Đồng thời, xem xét, bố trí nguồn lực để việc khôi phục hạ tầng giao thông được triển khai kịp thời, phục vụ ổn định đời sống người dân và hoạt động sản xuất-kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, các tuyến quốc lộ và đường tỉnh đã được thông xe tạm thời, tuy nhiên nguy cơ mất an toàn vẫn còn cao tại một số điểm sạt lở, xói lở; do vậy, công tác khắc phục lâu dài đang được tiếp tục triển khai.

