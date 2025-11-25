Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã Ia Tul gượng dậy sau 2 trận bão lũ liên tiếp

(GLO)- Người dân xã Ia Tul vừa trở về sau cuộc di dời khẩn cấp để tránh lũ. Trước cảnh ngổn ngang, xơ xác, chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành cùng bà con khắc phục thiệt hại, nhất là hạ tầng, đảm bảo sớm đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường.

Trở về sau khi nước rút, trước mắt người dân buôn Jứ là khung cảnh xác xơ, bùn đất phủ dày nền đường, có đoạn dày đến vài chục phân, quánh đặc. Trên mảng tường của điểm trường trong buôn, mép nước lũ còn hằn lại ở cao độ 3 m. Đây là minh chứng rõ nhất cho một trận lũ mà người dân nơi đây chưa từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ.

Vừa trở về, bà con buôn Jứ lập tức bắt tay dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Người xúc bùn, người đổ cát lấy lối đi vào nhà. Người khiêng đồ đạc, dựng lại những vật dụng, chuồng trại còn sót lại… Tất cả đều hiểu rằng, nếu không bắt tay ngay, bùn đất sẽ đóng cứng, mọi thứ còn khó khăn hơn.

khung-canh-ngon-ngang-khap-noi-o-buon-ju-anh-vu-thao.jpg
Khung cảnh ngổn ngang khắp nơi. Ảnh: Vũ Thảo
2.jpg
Tường rào, chuồng trại của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Vũ Thảo
lop-bun-co-noi-day-30-40-cm.jpg
Lớp bùn có nơi dày đến 30-40 cm. Ảnh: Vũ Thảo
22.jpg
Nước rút đến đâu bà con bắt đầu dọn dẹp đến đó. Trước mắt là đổ cát để có lối đi vào sân nhà. Ảnh: Vũ Thảo
222.jpg
Hai ngày nay trời mưa nên việc dọn dẹp đường sá gặp khó khăn hơn. Ảnh: Vũ Thảo

Qua khảo sát của chính quyền địa phương, nhiều vị trí của buôn Jứ ở khu vực trũng thấp nằm ven sông Ba, vào mỗi mùa mưa bão hay bị ngập, nhưng mức độ thiệt hại không đáng kể, chỉ có năm nay là kinh hoàng nhất.

Dọc hai bên sông Tul (đoạn thuộc buôn Tờ Khế), toàn bộ cây trồng của người dân đã bị cát bồi lấp. Nhiều người bàng hoàng ra nhìn dòng sông nước chảy xiết nhưng không thể biết diện tích cây trồng nhà mình ở vị trí nào, chỉ thấy mênh mông nước.

Theo UBND xã, ghi nhận từ hình ảnh quay chụp từ trên cao xuống, lòng sông mở rộng thêm gấp 3 lần so với trước khi xảy ra 2 trận bão lũ liên tiếp. Diện tích sản xuất bị xóa sổ hoàn toàn. Diện tích thiệt hại tại khu vực ven bờ sông ước tính có thể lên đến 300 ha (chủ yếu cây mì, điều).

Thiệt hại về hạ tầng giao thông của xã Ia Tul cũng rất lớn, như cầu Ia Kriêng, ngầm tràn buôn Biah B chịu ảnh hưởng nặng nề.

Riêng trục đường chính của xã Ia Tul nằm trên địa bàn buôn Ia Rniu đã hư hỏng nghiêm trọng sau cơn bão số 13, giờ lũ đi qua khiến tình trạng càng nghiêm trọng hơn. Nền đường, mái taluy âm bị xói lở sâu, nhiều vị trí xói hàm ếch ăn sâu vào mặt đường. Vị trí hư hỏng kéo dài hơn 1,2 km và một đoạn đường có chiều dài hơn 47 m bị cuốn trôi, gây chia cắt buôn Ia Rniu sang trung tâm xã, khiến người dân bị cô lập trong nhiều ngày nay.

duong.jpg
Đường bị chia cắt từ buôn Ia Rniu sang trung tâm xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Thảo
duong-2.jpg
Hai bên đường cây cối bị bật gốc. Ảnh: Vũ Thảo

Với tinh thần hết sức mình để giúp dân sớm ổn định đời sống trở lại, sau khi nước rút, chính quyền cùng lực lượng Quân đội, Công an túc trực hỗ trợ từng hạng mục. Các đoàn cứu trợ cũng đang tìm đến để hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước sạch và ghi nhận thiệt hại để có phương án hỗ trợ lâu dài.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 đã có mặt từ sớm để giúp san gạt lớp bùn dày trên nền đường, khơi thông lối đi, dọn dẹp trường học, giải phóng bùn đất tại các hệ thống máy móc, đường ống của các trạm bơm trong xã, khôi phục lại nguồn nước sản xuất cho người dân.

khu-vuc-truong-hoc-bi-nuoc-ngap-sau-den-3-met.jpg
Các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 dọn dẹp tại các trường học. Ảnh: ĐVCC

Hai trận bão lũ liên tiếp quét qua Ia Tul đã để lại những tổn thất kinh tế chưa từng có, khiến cả vùng như oằn mình trước thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Việc khôi phục sau thiên tai vì thế trở thành cuộc chạy đua với thời gian, để buôn làng không bị bỏ lại phía sau sau những ngày lũ dữ.

2 xe chuyên dụng của lực lượng Công an xã Ia Tul được huy động để hỗ trợ di dời người dân buôn Jứ đến nơi tránh lũ an toàn. Ảnh: ĐVCC

Di dời khẩn cấp 207 hộ dân buôn Jứ đến nơi an toàn

(GLO)- Trước tình hình nước sông Ba dâng cao, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng người dân, chiều 18-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) khẩn cấp hỗ trợ 207 hộ dân buôn Jứ di dời đến nơi tránh lũ an toàn.

