Di dời khẩn cấp 207 hộ dân buôn Jứ đến nơi an toàn

(GLO)- Trước tình hình nước sông Ba dâng cao, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng người dân, chiều 18-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) khẩn cấp hỗ trợ 207 hộ dân buôn Jứ di dời đến nơi tránh lũ an toàn.

luc-luong-cong-an-xa-ho-tro-di-doi-nguoi-dan-buon-ju-den-noi-tranh-lu-an-toan-anh-dvcc.jpg
Lực lượng Công an xã Ia Tul hỗ trợ di dời người dân buôn Jứ đến nơi tránh lũ an toàn. Ảnh: ĐVCC

Do mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 18-11 cùng với việc thủy điện tăng lưu lượng xả lũ đã khiến nước sông Ba dâng cao nhanh, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng của 207 hộ dân buôn Jứ (khu vực trũng thấp, nằm ven sông Ba).

nuoc-song-ba-dang-tiep-tuc-dang-nhanh-de-doa-truc-tiep-den-tai-san-tinh-mang-nguoi-dan-vung-trung-thap-ven-song-anh-vu-chi-2398.jpg
Nước sông Ba đang tiếp tục dâng cao, đe dọa trực tiếp đến tài sản, tính mạng người dân vùng trũng thấp. Ảnh: Vũ Chi

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ia Tul đã sử dụng 2 xe đặc chủng của Công an xã hỗ trợ di dời khẩn cấp toàn bộ người dân trong buôn đến nơi an toàn. Tùy theo điều kiện mỗi gia đình, bà con có thể đăng ký ở nhờ nhà người thân, họ hàng. Chính quyền địa phương bố trí 2 nơi ở tập trung tại nhà văn hóa của khu tái định cư mới và Trường THPT Phan Chu Trinh giúp bà con yên tâm tránh lũ.

Riêng đàn vật nuôi, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân gửi nhờ nhà người quen hoặc di chuyển lên khu vực cao ráo, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi nước lũ dâng cao.

Sau chưa đầy 2 tuần phải di dời do cơn bão số 13 gây ngập sâu, hậu quả chưa khắc phục xong, bà con buôn Jứ lại phải tiếp tục tránh lũ, khó khăn chồng chất khó khăn.

