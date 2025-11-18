Mưa xối xả, nước lũ đổ về, hạ du ngập lụt diện rộng

(GLO)- Do ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn từ ngày 16 đến 18/11, trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai đã bắt đầu xảy ra ngập lụt tại một số khu vực.

Mực nước sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa đã vượt báo động 2. Ảnh: H.P

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, từ sáng sớm ngày 17 đến sáng 18-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 17-11 đến 8 giờ ngày 18-11 ở khu vực phía Đông phổ biến từ 50-150 mm, có nơi trên 150 mm, như trạm Vân Canh 260 mm, Canh Liên 226 mm, An Quang 168 mm.

Mưa to đã làm mực nước các sông tăng nhanh và xuất hiện lũ, gây ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn phía Đông tỉnh.

Trong đó, phường Quy Nhơn Đông có 767 hộ/2.234 nhân khẩu bị ngập úng (ngập khoảng 0,2-0,5 m). Các tràn Quy Nhơn số 1, 2 và 3 nước tràn qua 1 m.

Phường Quy Nhơn Tây xảy ra ngập úng cục bộ ở khu phố 5, 6, khu phố Thanh Long, khu phố Long Thành từ 0,5-0,8 m. Ngoài ra, mưa lớn đã làm tường rào Nghĩa trang Phước Mỹ bị sụp đổ và hư hỏng 6 vỏ mộ.

Đường Hồ Đắc Di, thuộc tổ 2, khu vực 5 (phường Quy Nhơn Bắc) ngập sâu trong nước. Ảnh: H.P

Tại phường Quy Nhơn Bắc, tình hình ngập lụt xảy ra trên diện rộng. Đặc biệt, khu phố 4 có khoảng 80% nhà dân bị ngập nước, mực nước 0,8 m; khu phố 5 có khoảng 120 hộ bị ngập nước…

Xã Tuy Phước xảy ra ngập tại các khu vực xóm 1 (thôn Vân Hội 2) với 26 hộ ngập sâu từ 0,7-1,5 m. Người dân đã chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Ngập lụt tại thôn Vân Hội 2, xã Tuy Phước. Ảnh: H.P

Tại xã Tuy Phước Đông, tình trạng ngập cục bộ diễn ra ở một số tuyến đường tràn trên địa bàn xã như: đường tràn tỉnh lộ ĐT640 đoạn Phước Thắng cũ đi xã Ngô Mây nước lũ qua tràn 0,2-0,3 m; đường tràn bê tông nông thôn Kim Đông hạ lưu đập Bà Ưa nước lũ qua tràn 0,4-0,5 m nước chảy xiết; đường tràn bê tông nông thôn ĐT640 đi nhà thờ Bắc Định và xóm Vĩnh Xuyên (thôn Kim Xuyên) nước lũ qua tràn 0,7-0,8 m…

Nước lũ ở khu vực Gò Bồi (xã Tuy Phước Đông) đang lên nhanh, hiện đã lên sát mặt đường, ngay mặt tiền nhà dân. Ảnh: H.P

Còn tại xã Tuy Phước Bắc, nước lũ cũng đang đổ về, tuy chưa gây ngập nhà dân nhưng UBND xã dự kiến tình trạng ngập lụt sẽ xảy ra tại thôn Văn Quang với hơn 600 người dân bị ảnh hưởng. Xã đã xây dựng kịch bản ứng phó, sơ tán dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Người dân thôn Huỳnh Giản (xã Tuy Phước Đông) lấy bao cát gói trong bạt dựng thành tường để ngăn lũ vào nhà. Ảnh: H.P

Hiện nay, chính quyền các địa phương triển khai các phương án ứng phó ngập lụt theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động sơ tán người dân ở vùng xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đối với một số điểm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, UBND các xã, phường đã cử lực lượng trực tại hiện trường, dựng barie chắn hai đầu tràn, đặt biển cảnh báo và nghiêm cấm người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Dự báo từ nay (18-11) đến sáng 20-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Mực nước lũ trên sông Kôn có khả năng đạt đỉnh từ trên báo động 2. Trong 12-24 giờ tới, lũ vùng hạ lưu sông Kôn vẫn duy trì ở mức cao, từ báo động 2 đến báo động 3.