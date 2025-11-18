Gia Lai: Chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm

(GLO)- Tại Công điện số 15/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ nay (18-11) đến sáng 20-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 60-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại một số nơi ở khu vực phía Đông tỉnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn, thông tin cảnh báo điều tiết hồ chứa, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm và có phương án hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán.

Đặc biệt, tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở; các khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang-thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi xảy ra mưa lớn.

Các khu vực nguy cơ sạt lở như: núi bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc), núi Gành (xã Đề Gi); núi Cấm (xã Cát Tiến); Trà Cong (xã An Hòa); thôn 3 (xã Vĩnh Sơn)...và khu vực An Khê. Các xã, phường thường xuyên ngập như: Khu vực phía Đông tỉnh gồm các huyện, thị xã trước đây như: Tuy Phước, An Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn...; khu vực phía Tây tỉnh có An Khê, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện...

Tổ chức canh gác, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lớn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương vận hành điều tiết nước các hồ thủy điện, thủy lợi theo đúng quy định nhằm giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập lụt hạ du.

Sở Xây dựng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông, kịp thời khắc phục sự cố sạt lở, chia cắt, không để ách tắc trên các trục giao thông chính.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13. Bố trí lực lượng và có biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lớn và tình hình thực tế chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học. Báo cáo số lượng học sinh nghỉ học (số lượng học sinh, trường học) về Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân.

Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai rà soát các phương án ứng phó bảo đảm an toàn, hiệu quả trong mưa, lũ và hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, khôi phục hoạt động giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp, thoát nước,... ngay sau thiên tai.

Các Ban Quản lý dự án tỉnh (Nông nghiệp và PTNT; Giao thông và Dân dụng): Chỉ đạo di chuyển phương tiện, vật tư tại các công trình đang thi công tránh ngập; tổ chức thông thoáng dòng chảy trên sông; thực hiện thông thoáng các trục tiêu, cống tiêu trong phạm vi dự án giảm ngập khu dân cư.

Công ty Điện lực Gia Lai: Khẩn trương hoàn thành khắc phục hư hỏng hệ thống điện do bão số 13; duy trì bảo đảm an toàn hệ thống, mạng lưới điện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khôi phục hệ thống điện khi có sự cố; báo cáo sự cố mất điện và thiệt hại của ngành (thống kê số hộ mất điện, xã mất điện) về Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh).

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của mưa lớn, điều tiết hồ chứa đến các cấp chính quyền và Nhân dân để chủ động phòng tránh.