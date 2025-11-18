Từ đêm 19 đến 20-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 19-11 đến đêm 20-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Cụ thể, dự báo từ 18-11 đến đêm 19-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 60-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới

Các khu vực Mang Yang, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Phú Túc, Ayun Pa có lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Cát Tiến có lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Vân Canh từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo từ đêm 19-11 đến đêm 20-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Từ ngày 22-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và có thể gây nguy hiểm cho người dân.