Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Cảnh báo thiên tai

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Từ đêm 19 đến 20-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 19-11 đến đêm 20-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Cụ thể, dự báo từ 18-11 đến đêm 19-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 60-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm, có nơi trên 70 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

anh-man-hinh-2025-11-17-luc-223124.png
Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới

Các khu vực Mang Yang, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Pa, Phú Túc, Ayun Pa có lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Cát Tiến có lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Vân Canh từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo từ đêm 19-11 đến đêm 20-11 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Từ ngày 22-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

(GLO)- Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch-Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định, cho biết lúc 16 giờ ngày 17-11, 63 hồ chứa do Công ty quản lý đang tích khoảng 392/638 triệu m³ nước, đạt 61,48% dung tích thiết kế.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13 Kalmaegi

Multimedia

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đang là tâm điểm chú ý. Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về bão KALMAEGI và công tác ứng phó với bão cũng như mưa lũ sau bão nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, ven biển và đất liền.

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

null