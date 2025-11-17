Lốc xoáy làm 10 ngôi nhà ở phường Bình Định bị tốc mái

(GLO)- Một cơn lốc xoáy với sức gió rất mạnh xảy ra lúc 2 giờ ngày 17-11 tại khu vực Hòa Nam (thuộc tổ dân phố An Hòa, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã làm 10 ngôi nhà bị tốc mái, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân địa phương.

Sáng 17-11, bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, ở khu vực Hòa Nam) cho biết cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra lúc 2 giờ cùng ngày với sức gió rất mạnh đã làm ngôi nhà của bà bị tốc mái.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Cúc bị tốc mái nghiêm trọng. Ảnh: N.H

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng gió rít kinh hoàng quét qua ngôi nhà. Sau đó là tiếng tôn bay lẻng xẻng, tiếng ngói rơi lộp độp, tôi bật dậy kiểm tra thì chứng kiến nguyên chái nhà trên bị tốc mái hoàn toàn, nhiều miếng ngói ở phần mái phòng khách cũng bị cuốn bay”-bà Cúc kể.

Một ngôi nhà ở tổ dân phố An Hòa bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: N.H

Gần đó, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Nam Nguyện cũng bị tốc mái hoàn toàn. Ông Nguyện cho biết: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ầm rất lớn vang lên, cứ tưởng nhà bị sập. Từ sáng đến giờ, tôi tranh thủ lợp lại mái ngói để đề phòng mưa lớn xảy ra".

Người dân ở tổ dân phố An Hòa mua ngói về lợp lại mái nhà. Ảnh: N.H

Theo ông Đỗ Thành Danh-Tổ phó tổ dân phố An Hòa, cơn lốc xoáy bất ngờ đã gây tốc mái 10 căn nhà tại khu phố, mức thiệt hại phổ biến 10-70%.

Lốc xoáy gây thiệt hại chuồng trại chăn nuôi của người dân tổ dân phố An Hòa. Ảnh: N.H

“Các căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy đêm qua cũng từng bị bão số 13 cách đây 10 ngày thổi bay mái ngói. Vừa khắc phục xong hậu quả cơn bão, các gia đình lại bị lốc xoáy làm hư hại nhà ở. Hệ thống điện vừa khắc phục xong giờ gió lốc đi qua cũng làm hư hỏng, gây mất điện hoàn toàn. Bên cạnh đó, lốc xoáy bất ngờ đã làm ngã đổ nhiều cây cảnh của người dân địa phương”-ông Danh cho hay.

Người dân ở tổ dân phố An Hòa sửa lại mái nhà để chủ động đề phòng mưa lớn xảy ra. Ảnh: N.H

Ông Võ Tiến Sĩ-Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định-cho biết: Ngay trong sáng 17-11, UBND phường đã cử cán bộ Phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp kiểm tra thực tế thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Trước mắt, phường vận động người dân địa phương và các hộ bị thiệt hại tranh thủ lợp lại mái để đề phòng mưa lớn xảy ra trong thời gian đến.