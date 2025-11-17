Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lốc xoáy làm 10 ngôi nhà ở phường Bình Định bị tốc mái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Một cơn lốc xoáy với sức gió rất mạnh xảy ra lúc 2 giờ ngày 17-11 tại khu vực Hòa Nam (thuộc tổ dân phố An Hòa, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã làm 10 ngôi nhà bị tốc mái, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân địa phương.

Sáng 17-11, bà Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, ở khu vực Hòa Nam) cho biết cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra lúc 2 giờ cùng ngày với sức gió rất mạnh đã làm ngôi nhà của bà bị tốc mái.

a1-ngoi-nha-cua-ba-nguyen-thi-cuc-bi-toc-mai-nghiem-trong-anh-nh.jpg
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Cúc bị tốc mái nghiêm trọng. Ảnh: N.H

“Tôi đang ngủ thì nghe tiếng gió rít kinh hoàng quét qua ngôi nhà. Sau đó là tiếng tôn bay lẻng xẻng, tiếng ngói rơi lộp độp, tôi bật dậy kiểm tra thì chứng kiến nguyên chái nhà trên bị tốc mái hoàn toàn, nhiều miếng ngói ở phần mái phòng khách cũng bị cuốn bay”-bà Cúc kể.

a2-mot-ngoi-nha-o-to-dan-pho-an-hoa-bi-toc-mai-do-loc-xoay-anh-nh.jpg
Một ngôi nhà ở tổ dân phố An Hòa bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: N.H

Gần đó, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Nam Nguyện cũng bị tốc mái hoàn toàn. Ông Nguyện cho biết: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ầm rất lớn vang lên, cứ tưởng nhà bị sập. Từ sáng đến giờ, tôi tranh thủ lợp lại mái ngói để đề phòng mưa lớn xảy ra".

a3-nguoi-dan-o-to-dan-pho-an-hoa-mua-ngoi-ve-lop-lai-mai-nha-anh-nh.jpg
Người dân ở tổ dân phố An Hòa mua ngói về lợp lại mái nhà. Ảnh: N.H

Theo ông Đỗ Thành Danh-Tổ phó tổ dân phố An Hòa, cơn lốc xoáy bất ngờ đã gây tốc mái 10 căn nhà tại khu phố, mức thiệt hại phổ biến 10-70%.

a4-loc-xoay-gay-thiet-hai-nang-chuong-trai-chan-nuoi-cua-nguoi-dan-to-dan-pho-an-hoa-anh-nh.jpg
Lốc xoáy gây thiệt hại chuồng trại chăn nuôi của người dân tổ dân phố An Hòa. Ảnh: N.H

“Các căn nhà bị thiệt hại do lốc xoáy đêm qua cũng từng bị bão số 13 cách đây 10 ngày thổi bay mái ngói. Vừa khắc phục xong hậu quả cơn bão, các gia đình lại bị lốc xoáy làm hư hại nhà ở. Hệ thống điện vừa khắc phục xong giờ gió lốc đi qua cũng làm hư hỏng, gây mất điện hoàn toàn. Bên cạnh đó, lốc xoáy bất ngờ đã làm ngã đổ nhiều cây cảnh của người dân địa phương”-ông Danh cho hay.

5-nguoi-dan-o-to-dan-pho-an-hoa-khac-phuc-lai-mai-nha-de-chu-dong-de-phong-mua-lon-xay-ra-anh-nh.jpg
Người dân ở tổ dân phố An Hòa sửa lại mái nhà để chủ động đề phòng mưa lớn xảy ra. Ảnh: N.H

Ông Võ Tiến Sĩ-Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định-cho biết: Ngay trong sáng 17-11, UBND phường đã cử cán bộ Phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp kiểm tra thực tế thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Trước mắt, phường vận động người dân địa phương và các hộ bị thiệt hại tranh thủ lợp lại mái để đề phòng mưa lớn xảy ra trong thời gian đến.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

Các đơn vị tập trung khắc phục các công trình xử lý chất thải sau cơn bão số 13.

Gia Lai tập trung khắc phục sự cố các công trình xử lý chất thải

Đời sống

(GLO)- Ngay sau bão số 13 đi qua, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một số công trình xử lý chất thải thuộc khu vực phía Đông tỉnh để kiến nghị, đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố hư hỏng; đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.

Người dân lên tàu ra Nhơn Châu.

Đò ra Nhơn Châu hoạt động trở lại sau một tuần tạm dừng

Đời sống

(GLO)- Sau 1 tuần tạm dừng do ảnh hưởng của bão số 13, ngày 10-11, chuyến đò đầu tiên ra đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu) đã nối lại hoạt động, đưa hàng chục hành khách từ bến Hàm Tử (phường Quy Nhơn) ra đảo, mang theo nhiều hàng hóa, vật liệu để khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Người dân thực hiện thủ tục đổi GPLX tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Người dân có thể đổi bằng lái tại Công an 135 xã, phường toàn tỉnh

Xã hội

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo về các điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn tỉnh. Trong đó, người dân có thể thực hiện thủ tục đổi, cấp lại GPLX ngay tại Công an xã, phường gần nhất hoặc tự thực hiện qua hình thức trực tuyến.

null