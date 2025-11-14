Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai được Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 13

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2485/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Quyết định nêu rõ, để có thêm nguồn tập trung hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà bị tốc mái… và bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu (giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi…), Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ tỉnh Gia Lai 300 tỷ đồng, Đắk Lắk 200 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng và TP. Huế 100 tỷ đồng.

z7218709572849-46f847c8c7755917c07bc879dfa98e0a.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

