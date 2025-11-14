Gia Lai được Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 13

(GLO)- Ngày 14-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2485/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Quyết định nêu rõ, để có thêm nguồn tập trung hỗ trợ chỗ ở cho nhân dân xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà bị tốc mái… và bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu (giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi…), Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ tỉnh Gia Lai 300 tỷ đồng, Đắk Lắk 200 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng và TP. Huế 100 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho người dân. Ảnh: Đức Thụy

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.