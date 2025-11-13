Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyên góp gần 700 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

(GLO)- Sáng 13-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã phát động quyên góp nhằm hỗ trợ người dân các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phát biểu tại buổi phát động, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định LLVT tỉnh không chỉ góp công mà còn góp của để giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Thành Phúc

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ góp công sức giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn đóng góp kinh phí để sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Thành Phúc

Tại buổi phát động, toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn LLVT tỉnh đã tự nguyện ủng hộ một ngày lương cơ bản với số tiền gần 700 triệu đồng.

Với số tiền này, Bộ CHQS tỉnh sẽ chuyển 500 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ người dân các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 13.

Gần 200 triệu đồng còn lại, Bộ CHQS tỉnh sẽ hỗ trợ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ và gia đình quân nhân trong LLVT tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 13.