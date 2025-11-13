Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai quyên góp gần 700 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã phát động quyên góp nhằm hỗ trợ người dân các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Phát biểu tại buổi phát động, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh: Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

hinh-1.jpg
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định LLVT tỉnh không chỉ góp công mà còn góp của để giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Thành Phúc

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, nhân viên không chỉ góp công sức giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ, mà còn đóng góp kinh phí để sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

can-bo-nhan-vien-trong-llvt-tinh-quyen-gop-ung-ho-nguoi-dan-bi-thiet-hai-do-bao.jpg
Cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh quyên góp ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 13. Ảnh: Thành Phúc

Tại buổi phát động, toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn LLVT tỉnh đã tự nguyện ủng hộ một ngày lương cơ bản với số tiền gần 700 triệu đồng.

Với số tiền này, Bộ CHQS tỉnh sẽ chuyển 500 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hỗ trợ người dân các địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 13.

Gần 200 triệu đồng còn lại, Bộ CHQS tỉnh sẽ hỗ trợ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ và gia đình quân nhân trong LLVT tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 13.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

null