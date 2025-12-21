“Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại xã Chơ Long

(GLO)- Chiều 20-12, tại xã Chơ Long (tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chương trình công tác dân vận với chủ đề “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” dịp Lễ Giáng sinh năm 2025 trên địa bàn xã.

Tham dự chương trình có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Huy Toàn, Đại tá Nguyễn Tiến Đức - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Chơ Long.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huyền Ly

Tại chương trình, lãnh đạo ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc và chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã trao tặng 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho 50 hộ dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tiến Đức bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng và phong tục tốt đẹp của các dân tộc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, bà con tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.