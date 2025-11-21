Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho người dân vùng lũ Tuy Phước

(GLO)- Sáng 21-11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ xã Tuy Phước.

Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà trực tiếp cho 20 hộ dân chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 17-11 đến nay. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng.

Đại tá Lê Huy-Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ( thứ 3 từ phải sang) và bà Nguyễn Thị Bích Ly-Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (thứ 3 từ trái sang) trao quà cho người dân Tuy Phước. Ảnh: Minh Hoàng

Xã Tuy Phước là một trong những nơi gánh chịu nhiều thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ này. Hiện nhiều khu dân cư vẫn còn bị ngập, chia cắt. Một số tuyến giao thông chưa đi lại được. Những món quà kịp thời có ý nghĩa thiết thực, giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp người dân sớm vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chiến sĩ Bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chuyển quà trao tặng cho người dân. Ảnh: Minh Hoàng

Được biết, trong đợt bão lũ tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên từ đầu tháng 11 tới nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phân công 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả. Bộ Tư lệnh cũng đã trao quà cho người dân vùng thiên tai với tổng trị giá 200 triệu đồng.