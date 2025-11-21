Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hỗ trợ khẩn cấp 150 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do mưa lũ

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương, trong đó, tỉnh Gia Lai được hỗ trợ 150 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

cuu-ho.jpg
Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 150 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: P.V

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Trong đó: tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 18072/BTC-NSNN ngày 20-11-2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh quản lý, sử dụng số kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

