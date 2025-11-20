Gia Lai: Đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 158,6 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO) - Ngày 20-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 158,6 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lịch sử từ ngày 16 đến 18-11-2025.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 ngày (từ 16 đến 18-11, lượng mưa tại nhiều địa phương đạt mức kỷ lục.

Tại Vân Canh, mưa tích lũy lên đến 897 mm, riêng ngày 19-11 ghi nhận 500 mm. Mưa lớn dồn dập khiến mực nước sông Kôn, sông Ba và Hà Thanh vượt báo động cao nhất; riêng sông Hà Thanh vượt đỉnh lũ năm 2009 đến 23 cm, khiến nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước.

Nước lũ dâng cao làm nhiều địa bàn dân cư của khu vực rốn lũ Tuy Phước bị chia cắt, cô lập. Ảnh: ĐVCC

Đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Toàn tỉnh có hơn 19.200 căn nhà bị ngập trên 1,5 m; 7.490 hộ với hơn 28.100 người phải sơ tán khẩn cấp, chủ yếu tập trung ở phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, phường Quy Nhơn Tây, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Đông, xã Tuy Phước Tây, xã Tuy Phước Bắc, phường Ayun Pa, xã Ia Sao, xã Ia Tul, xã Ia Pa, xã Ia Rsai, xã Uar, xã Phú Túc, xã Pờ Tó. Lũ lên rất nhanh, gây thiệt hại rất lớn về nhà ở, tài sản, cây cối, hoa màu, kênh mương, hồ đập, nhà xưởng sản xuất của nhân dân và DN trên địa bàn.

Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn vật dụng sinh hoạt bị hỏng; nhiều diện tích lúa, hoa màu bị cuốn trôi; các công trình đê kè, hồ đập, kênh mương, cơ sở sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp bị hư hỏng nặng. Nhiều hộ dân mất sạch tư liệu sản xuất, đối mặt với khó khăn lớn trong việc tái thiết cuộc sống.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí 158,6 tỷ đồng cho 3 nhóm hỗ trợ chính: lương thực, hỗ trợ tiền mặt và sửa chữa hạ tầng nông nghiệp.

Về lương thực, Sở đề xuất cấp 1.264,5 tấn gạo cho hơn 28.100 người phải sơ tán. Mỗi nhân khẩu được nhận 15 kg gạo/tháng trong 3 tháng, đảm bảo nhu cầu thiết yếu trong thời gian sửa chữa nhà cửa và ổn định đời sống.

Về hỗ trợ tiền mặt, Sở đề nghị hỗ trợ 9.600 hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn có nhà bị ngập sâu với mức 2 triệu đồng/hộ/tháng trong 3 tháng. Tổng kinh phí là 57,6 tỷ đồng.

Về hỗ trợ nhà ở, tờ trình nêu 3 mức hỗ trợ theo mức độ thiệt hại: nhà sập hoàn toàn: 60 triệu đồng/nhà (dự kiến 50 nhà, tương đương 3 tỷ đồng); nhà hư hỏng nặng 50–70%: 5 triệu đồng/nhà (dự kiến 5.760 nhà, tổng 28,8 tỷ đồng); nhà hư hỏng nhẹ dưới 50%: 2 triệu đồng/nhà (dự kiến 5.213 nhà, tổng 19,2 tỷ đồng). Tổng kinh phí hỗ trợ nhà ở dự kiến 51 tỷ đồng. Việc xác định thiệt hại cụ thể sẽ do địa phương kiểm tra và chịu trách nhiệm.

Về khắc phục hạ tầng, Sở kiến nghị hỗ trợ 50 tỷ đồng để sửa chữa khẩn cấp khoảng 3 km đê kè và 10 km kênh mương bị hư hại, phục vụ sản xuất vụ tới và hạn chế nguy cơ tiếp tục thiệt hại nếu mưa lũ tái diễn.

Công tác sơ tán, hỗ trợ người dân được nhiều tình nguyện viên chung tay. Ảnh: ĐVCC

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định nguồn kinh phí hỗ trợ này là rất cần thiết, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và giảm bớt gánh nặng sau thiên tai. Đồng thời, kết quả đánh giá thiệt hại sẽ là cơ sở quan trọng để các ngành và địa phương xây dựng giải pháp phòng-chống thiên tai hiệu quả, ứng phó tốt hơn với tình hình thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.