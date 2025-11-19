Gia Lai: Chung sức giúp nhau vượt qua cơn lũ dữ

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhiều hộ dân bị cô lập, có nơi ngập đến mái nhà, người dân phải gõ nồi xoong, quần áo để cầu cứu. Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ và các nhóm thiện nguyện cùng nhiều quán ăn, hộ dân đã nỗ lực cứu người, chia nhau suất cơm, chỗ ở tạm...

Ca nô, mô tô nước cứu người bị cô lập

Tại các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây… nước lũ dâng lên đột ngột chỉ trong vài giờ, khiến hàng trăm hộ dân không kịp di dời tài sản cũng như tìm nơi lánh nạn. Trong đêm tối, nhiều gia đình phải dùng áo quần, cây gỗ, xoong nồi gõ liên tục để cầu cứu lực lượng chức năng và người dân xung quanh.

Mưa chưa dứt, lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến tình hình thêm phức tạp. Các tuyến đường bị chia cắt, dòng nước chảy xiết gây nguy hiểm cho cả người dân bị nạn lẫn lực lượng cứu hộ.

Ca nô của nhóm tình nguyện tại phường Quy Nhơn Đông cứu hộ người dân. Ảnh: ĐVCC

Dù vậy, nhiều đội thiện nguyện như SOS 115, SOS 77, nhóm Tư Nhà Bè, Hoàng Lợi, Hòa Kỳ Co… vẫn nỗ lực huy động ca nô, mô tô nước để tiếp cận các điểm đang bị cô lập.

Trong số đó, hành trình đầy gian nan của anh Võ Ngọc Triển (phường Quy Nhơn Đông) khiến nhiều người xúc động. Ngay khi nghe thông tin người dân bị mắc kẹt, anh lập tức lên đường đến Vũng Rô và Chí Thạnh (Đắk Lắk) để đưa hai ca nô về Quy Nhơn phục vụ cứu nạn.

“Nửa đêm, tôi lái xe tải đi thì gặp đoạn đèo đang sạt lở, xe vấp phải đá nên hư hỏng nặng, phải chờ đến 5 giờ sáng mới nhờ được gara mở cửa kiểm tra. Tôi gọi taxi hơn một giờ nhưng không có chiếc nào vì các xe tạm ngừng hoạt động do nước ngập. May mắn tôi xin đi nhờ xe tải khác, nhưng đến đoạn Chí Thạnh thì lại kẹt xe kéo dài. Tôi chủ động đi kéo ca nô từ chiều hôm qua nhưng gặp đủ khó khăn; may mắn là chiều nay đã kịp đưa ca nô về”-anh Triển chia sẻ.

Sau khi về tới khu vực Quy Nhơn, các ca nô của anh Triển tích cực tham gia công tác cứu hộ, nhất là vận chuyển thức ăn đến cho bà con ở các nơi bị cô lập, hoặc đang tạm trú nơi sơ tán.

Không chỉ anh Triển, nhiều tình nguyện viên khác cũng chạy đua với thời gian để tiếp cận người dân. Ông Nguyễn Văn Sáng (nhóm Tư Nhà Bè, phường Quy Nhơn Đông) cho biết: “Số lượng người dân kêu cứu quá nhiều. Nước chảy xiết, gió mạnh nên mỗi chuyến đi đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm đều rất căng thẳng và nguy hiểm”.

Hiệp hội Du lịch tỉnh đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho các nhóm có ca nô đổ xăng chạy cứu hộ. Hội nhờ người mua xăng theo can và đem đến điểm tập kết cho ca nô, mô tô nước.

Trong bối cảnh đó, các lực lượng địa phương gồm công an, quân đội, dân quân đã tăng cường phối hợp với đội thiện nguyện, chia nhau trực chiến 24/24 giờ. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho cả lực lượng cứu hộ lẫn người dân.

Hàng ngàn suất ăn miễn phí, nhà dân mở cửa làm nơi trú tạm

Giữa khó khăn chồng chất, tinh thần đoàn kết của người dân càng được phát huy. Hàng trăm phần quà cứu trợ tự phát đã được gửi đến lực lượng cứu hộ và người dân đang tạm trú tại các cơ quan, trường học.

Nhân viên nhà hàng Bình Hà nấu 200 suất cơm ủng hộ người dân bị lũ lụt ở phường Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Nhiều chủ quán ăn tự nguyện chuẩn bị bánh xèo, cơm nóng, bánh mì… để tiếp sức cho người dân vượt lũ. Quán bánh xèo Mộc Miên (phường Quy Nhơn) thông báo nhận hỗ trợ cuốn bánh xèo cho các đoàn cứu trợ, lực lượng cứu hộ và người dân suốt thời gian bị ngập lụt, không giới hạn số lượng.

Chị Nguyễn Ngọc Duyên (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Sáng giờ tôi chuẩn bị 50 ổ bánh mì và mấy chục lốc nước, nhưng đường ngập sâu, tự vận chuyển không được. Tôi phải nhờ các tình nguyện viên hỗ trợ để kịp chuyển vào bên trong”.

Những phần quà nhỏ nhưng kịp thời giúp tiếp sức cho những người đang làm nhiệm vụ trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.

Từ ngày 19 đến 20-11, Cơm nhà 1989 thông báo hỗ trợ 1.000 suất cơm/ngày cho người dân vùng lũ và lực lượng cứu hộ. Tại Tịnh xá Ngọc Sơn (xã Tuy Phước Đông), các thành viên tình nguyện nấu cơm xuyên đêm để kịp gửi đến bà con. Các nhóm thiện nguyện khác đang cật lực gom bánh mì ngọt, bánh chưng, bánh hỏi, nước uống… tập kết tại khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương) và điểm 28 Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn) để các đoàn mang đi phân phát.

Ngoài ra, tinh thần “lá lành đùm lá rách” còn lan tỏa đến các khu dân cư. Bà Nguyễn Nghĩa (phường Quy Nhơn Tây) đã mở cửa nhà số 427 Lạc Long Quân làm điểm trú tạm. Bà chia sẻ: “Nhìn bà con chạy lũ, nước dâng tận mái, xót lắm. Tối 18-11 tôi quyết định mở cửa cho mọi người vào trú, tôi đăng thông tin lên mạng để ai khó khăn có thể mạnh dạn ghé vào”.

Bà Nguyễn Kim Liên (phường Quy Nhơn Nam) cũng kịp thời hỗ trợ 200 áo phao cho các đội cứu hộ tình nguyện đưa đón người dân đến nơi an toàn.

Bà Nguyễn Kim Liên ủng hộ 200 áo phao cho các đội cứu trợ. Ảnh: Hải Yến

Bên cạnh đó, nhiều trường học, UBND xã, phường đã bố trí phòng học, hội trường làm nơi cho người dân ở tạm; đồng thời tiếp nhận đồ cứu trợ như sữa, mì tôm, nước sạch, áo ấm, chăn màn… để phân phát theo nhu cầu.

Các tình nguyện đóng gói, nấu ăn tại khách sạn Hải Âu. Ảnh: ĐVCC

Song song với việc chăm lo đời sống trước mắt, các đội cứu hộ vẫn tiếp tục rà soát từng khu vực ngập sâu, hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn. Những hình ảnh lực lượng cứu hộ dìu từng người dân qua dòng nước chảy xiết hay những tình nguyện viên lội nước ngập đến ngực để chuyển nhu yếu phẩm đã trở thành điểm sáng giữa những ngày mưa lũ dữ dội.