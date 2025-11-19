Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kịp thời cứu hộ 11 người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa

TRẦN THÚY
NGUYỄN SANG
(GLO)- 11 người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) vừa được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu. Trước đó, toàn bộ người dân ở khu vực này đã được vận động sơ tán, song một số người vẫn nán lại trông giữ tài sản nên bị lũ dâng bất ngờ bao vây.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-truc-tiep-chi-dao-cong-tac-cuu-ho.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang) trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Sang

Sáng 19-11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, lực lượng Công an phường Ayun Pa và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5-Ayun Pa đã triển khai cứu hộ khẩn cấp sau khi nhận tin báo có người dân bị nước lũ cô lập tại vùng trũng ở tổ 21, phường Ayun Pa.

Ca nô và các phương tiện nhanh chóng được điều động tiếp cận hiện trường, đưa 11 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và đến nơi an toàn.

ca-no-va-cac-phuong-tien-nhanh-chong-duoc-dieu-dong-tiep-can-hien-truong.jpg
Ca nô và các phương tiện nhanh chóng được điều động tiếp cận hiện trường. Ảnh: Nguyễn Sang

Trước đó, ngày 18-11, sau khi nhận cảnh báo nước lũ có khả năng lên nhanh, chính quyền phường đã vận động toàn bộ 11 hộ dân trong vùng trũng nói trên chủ động di dời. Đây là khu vực nông dân địa phương chuyên canh trồng rau, với địa hình thấp, thường xuyên bị ngập sâu trong mỗi mùa mưa bão.

Mặc dù đa số người dân đã rời khỏi nhà, song một số ít vẫn nán lại trông giữ tài sản, mong bảo vệ mùa vụ và vật dụng sinh hoạt. Tuy nhiên, nước lũ bất ngờ dâng cao trong đêm khiến họ bị cô lập, không thể tự di chuyển và buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

nguoi-dan-duoc-dua-ra-khoi-khu-vuc-nguy-hiem-den-noi-an-toan.jpg
Người dân được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Ảnh: Nguyễn Sang

Sau khi hoàn tất cứu hộ, chính quyền phường Ayun Pa tiếp tục theo dõi mực nước, phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát các khu vực nguy cơ cao; đồng thời, khuyến cáo người dân không quay lại khu vực ngập khi chưa được đảm bảo an toàn và duy trì liên lạc với lực lượng chức năng để kịp thời ứng phó mọi tình huống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trực tiếp chỉ đạo việc cứu hộ người dân bị nước lũ cô lập tại phường Ayun Pa. Clip: Nguyễn Sang
