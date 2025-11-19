Gia Lai cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học do mưa lũ từ 19-11

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 2756/SGDĐT-VP về việc chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó mưa lớn, lũ lụt.

Theo đó, thực hiện Công điện số 2037/CĐ-BGDĐT ngày 18-11-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, và Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ lụt, sạt lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ sáng ngày 19-11-2025, đến khi có thông báo mới để chủ động phòng, tránh mưa, lũ; nhằm đảm bảo an toàn trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp.

﻿Ảnh: Hồ Điểm



Bên cạnh đó, các trường học cần phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động tạo điều kiện để cơ sở giáo dục có thể được trưng dụng làm nơi sơ tán dân khi cần thiết. Sở đồng thời đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, cập nhật liên tục thông tin cảnh báo lũ, sạt lở; tuyên truyền và nhắc nhở phụ huynh không để học sinh di chuyển qua các khu vực nước sâu, nước chảy xiết, hay những vùng ngập lớn để tránh nguy hiểm.