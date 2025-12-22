Hơn 1.200 học sinh trải nghiệm STEM "Theo dấu chân người lính anh hùng"

(GLO)- Ngày 22-12, Tổ Ngữ văn Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM kết hợp sinh hoạt truyền thống “Theo dấu chân người lính anh hùng”.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Đại diện Hội Cựu chiến binh phường Diên Hồng ôn lại truyền thống 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình, đại diện Hội Cựu chiến binh phường đã ôn lại chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; chia sẻ những câu chuyện chân thực, xúc động về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến cũng như thời bình. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Điểm nhấn của hoạt động là phần tái hiện các tác phẩm văn học quen thuộc thông qua mô hình STEM như: Gặp lá cơm nếp, Tiểu đội xe không kính, Đồng chí…

Tái hiện các tác phẩm văn học quen thuộc thông qua mô hình STEM. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt cảnh, tiểu phẩm được dàn dựng công phu như: Màu hoa đỏ, Nỗi đau giữa hòa bình, Cô gái mở đường, Chiếc lược ngà...

Bằng sự sáng tạo và hình thức sân khấu hóa sinh động, những chiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam được tái hiện chân thực, giàu cảm xúc, góp phần giúp học sinh thêm hiểu và yêu lịch sử dân tộc.

Khen thưởng các học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2025-2026. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường cũng khen thưởng 39 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2025-2026.