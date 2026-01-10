Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long. Ảnh: Nguyễn Dung

Tại đây, Đoàn đã trao tặng nhiều suất quà (gồm bình giữ nhiệt, ly uống nước, vở…) với tổng trị giá trên 200 triệu đồng cho học sinh. Những phần quà ý nghĩa góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, giúp các em yên tâm đến lớp.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời cảm ơn các đơn vị đã quan tâm, trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thầy và trò nhà trường.

Những phần quà ý nghĩa góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các em học sinh vùng khó vững bước đến trường. Ảnh: Nguyễn Dung

"Trường Tiểu học và THCS Chơ Long có 893 học sinh, hầu hết thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Sự đồng hành kịp thời của các đơn vị không chỉ góp phần san sẻ thiếu thốn về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập" - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.