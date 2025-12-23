Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao 110 suất quà đến đối tượng chính sách, gia đình khó khăn

(GLO)- Ngày 23-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 110 suất quà đến các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ dân bị ảnh hưởng mưa bão trên địa bàn 2 xã Ia Ko và Ia Hrú.

Theo đó, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 55 suất quà đến các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, các hộ dân bị ảnh hưởng mưa bão tại xã Ia Ko và 55 suất tại xã Ia Hrú.

z7356240612178-f33b66ef60ebaa398b9c9703e0cd4e14.jpg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà đến các đối tượng. Ảnh: CTV

Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và gần 205.000 đồng tiền quà. Tổng kinh phí quà tặng trên 77 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích từ nguồn kinh phí ngân sách được cấp và kinh phí vận động hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa bão.

Theo ông Hà Văn Cát-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Đây là một trong các hoạt động thiết thực của “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 nhằm chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

