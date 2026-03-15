Thêm tính năng nhắc thời hạn đổi bằng lái trên VNeTraffic

(GLO)- Ngày 14-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền cho người dân về tính năng nhắc đổi giấy phép lái xe (GPLX) trên VNeTraffic.

Theo đó, tính năng thông báo GPLX sắp hết hạn trên ứng dụng VNeTraffic được Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an phát triển và đưa vào hoạt động từ ngày 1-3.

Tin nhắn cảnh báo được gửi đến liên tục cho các trường hợp có GPLX sắp hết hạn. Ảnh: ĐVCC

Đối với các tài khoản định danh mức độ 2 có GPLX hết hạn trước 30 ngày sẽ được ứng dụng thông báo bằng tin nhắn. Nội dung thể hiện rõ thời điểm GPLX hết hạn, đồng thời hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp đổi trên Cổng dịch vụ công hoặc tới Công an phường, xã nơi cư trú để thực hiện.

Các tin nhắn này sẽ xuất hiện ở mục cảnh báo và được gửi tới công dân nhiều lần để người dân biết và chủ động đăng ký cấp đổi, tránh để xảy ra quá hạn.

Sau 2 tuần hoạt động, VNeTraffic đã thông báo gần 180.000 tin hết hạn giấy phép lái xe cho người dân trên toàn quốc đã có tài khoản mức độ 2. Hiện ứng dụng VNeTraffic có hơn 6 triệu tài khoản, trong đó 5,3 triệu tài khoản mức độ 2.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, qua công tác tuyên truyền đơn vị ghi nhận sự đồng tình, hưởng ứng từ hầu hết người dân. Tính năng này giúp người dân tránh gặp phiền toái trong trường hợp bị quên đổi GPLX, dẫn đến quá hạn và phải tham gia sát hạch lý thuyết để được cấp lại GPLX.

Lãnh đạo Phòng CSGT giới thiệu cho học viên tham gia sát hạch GPLX về tính năng mới trên VNeTraffic. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an, trường hợp GPLX ô tô quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng kể từ ngày hết hạn mà người đó không thể thực hiện cấp đổi do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì không phải sát hạch lý thuyết để cấp GPLX.

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết để cấp GPLX. Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX.

“Thực tế thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn trường hợp sơ ý, quên đổi GPLX trước hạn, dẫn đến tình huống dù chỉ quá hạn một vài ngày vẫn bắt buộc phải thi lý thuyết.

Từ ngày 1-3-2025, thời điểm Thông tư số 12/2025/TT-BCA có hiệu lực thi hành và lực lượng CSGT chính thức tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp, đổi GPLX, trên toàn tỉnh có hơn 3.900 trường hợp đăng ký thi phục hồi GPLX quá hạn.

Trong đó đa phần là GPLX các hạng C, B, C1. Tỷ lệ thí sinh đậu ở mức gần 60%. Do đó việc bổ sung tính năng này mang lại nhiều tiện lợi, ý nghĩa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân” - Thượng tá Lê Hồng Phương chia sẻ.