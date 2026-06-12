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Bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn xã Kdang

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(GLO)- Ngày 12-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tiến hành bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết và trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tham dự buổi lễ có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội của xã An Nhơn Tây và xã Kdang; cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và người dân tại các thôn, làng có hộ được hỗ trợ.

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Bàn giao 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn xã Kdang. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, 4 hộ được nhận nhà Đại đoàn kết gồm: ông Hiu (thôn HNáp), bà KReng (thôn Bót Grek), ông Thân (thôn Bót Grek) và ông Nguyễn Văn Tùng (thôn Tân Tiến).

Các căn nhà được xây dựng kiên cố, khang trang với diện tích từ 42-97m2, tổng kinh phí thực hiện hơn 745 triệu đồng. Trong đó, xã An Nhơn Tây hỗ trợ 240 triệu đồng (60 triệu đồng/hộ) từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các gia đình đối ứng hơn 505 triệu đồng cùng nhiều ngày công lao động.

Dịp này, các đơn vị cũng trao nhiều phần quà thiết thực để động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

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