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Xã Ia Hrú bàn giao 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

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(GLO)- Ngày 4-6, xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Rmah Vin (thôn Plei Dư) và ông Rmah Pri (thôn Ia Sâm). Đây đều là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; trong đó, ông Rmah Pri là cựu chiến binh, đảng viên 55 năm tuổi Đảng.

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Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Rmah Vin (thôn Plei Dư) và ông Rmah Pri (thôn Ia Sâm). Ảnh: ĐVCC

Sau hơn 2 tháng thi công, 2 căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi căn có diện tích khoảng 60 m², mái lợp tôn, nền lát gạch, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng/căn, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrú hỗ trợ 70 triệu đồng/căn, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Được biết, cả 2 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đợt này đều gặp nhiều khó khăn về nhà ở, không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết góp phần giúp các hộ ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao đời sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

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