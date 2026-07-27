Lấn chiếm lòng lề đường làm sân phơi bánh tráng

(GLO)- Tuyến đường nối từ cầu Trường Cửu (xã An Nhơn Tây) đến quốc lộ 19 (phường An Nhơn Nam) đang bị nhiều hộ dân chiếm dụng để làm nơi phơi bánh tráng.

Không chỉ sử dụng phần lề đường, nhiều hộ còn trải bánh tráng ngay trong lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao (xem ảnh dưới, chụp ngày 26-7-2026).

Nhiều hộ còn trải bánh tráng ngay trong lòng đường (Ảnh chụp ngày 26-7-2026)

Việc chiếm dụng lòng, lề đường để phơi bánh tráng khiến mặt đường bị thu hẹp, cản trở việc lưu thông của các phương tiện, đặc biệt tại những thời điểm có mật độ xe cộ đông hoặc khi xe tải, xe khách lưu thông qua khu vực. Chỉ cần một tình huống tránh, vượt hoặc xử lý bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Bên cạnh đó, cách phơi bánh tráng ngay sát và trong lòng đường cũng đặt ra vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi khi xe tải hoặc các phương tiện có tải trọng lớn đi qua, bụi đất từ mặt đường bị cuốn lên và bám trực tiếp vào bánh tráng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cũng như sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ghi nhận, tình trạng này đã diễn ra liên tục trong nhiều tháng nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, nhắc nhở hoặc có biện pháp xử lý dứt điểm.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trái quy định, vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị.