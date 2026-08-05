Chậm triển khai hỗ trợ viên chức chuyển đổi số ngành y tế

(GLO)- Sau gần một năm Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 15-8-2025), đội ngũ viên chức chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, nhiều cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các trung tâm y tế (TTYT) trên địa bàn tỉnh cho biết, kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành y tế, khối lượng công việc của đội ngũ chuyên trách ngày càng lớn.

Ngoài nhiệm vụ quản trị hệ thống mạng nội bộ, máy chủ và các thiết bị công nghệ thông tin, họ còn trực tiếp vận hành phần mềm quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, chữ ký số, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt; kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế (BHYT), liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh và bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

“Đặc thù công việc đòi hỏi chúng tôi phải thường xuyên theo dõi, xử lý sự cố. Nhiều trường hợp phải trực ngoài giờ để khắc phục lỗi hệ thống, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn. Chỉ cần hệ thống công nghệ thông tin gặp sự cố thì việc tiếp nhận bệnh nhân, thanh toán viện phí, kê đơn thuốc hay kết nối dữ liệu BHYT đều có thể bị ảnh hưởng”, một viên chức chuyên trách chuyển đổi số tại TTYT An Nhơn chia sẻ.

Theo nhiều viên chức phụ trách công nghệ thông tin, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2025/NĐ-CP về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, đội ngũ làm công tác chuyển đổi số rất phấn khởi vì được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với lực lượng trực tiếp vận hành hạ tầng số của ngành y tế mà còn tạo thêm động lực để họ yên tâm công tác.

Tuy nhiên, đến nay, sau gần một năm Nghị định có hiệu lực, chế độ hỗ trợ vẫn chưa được triển khai tại các TTYT và các bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Sở Y tế.

Lãnh đạo nhiều TTYT cho biết, các đơn vị đã rà soát, ban hành quyết định phân công viên chức chuyên trách, lập danh sách và gửi đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng chế độ. Tuy nhiên, việc chi trả vẫn chưa được triển khai.

Đến nay, đội ngũ viên chức chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các TTYT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP. Trong ảnh: -Trụ sở Trung tâm Y tế An Nhơn. Ảnh: V.L

Một cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại TTYT Hoài Ân bày tỏ: “Khi Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2025/NĐ-CP, chúng tôi rất phấn khởi vì đây là sự ghi nhận đối với lực lượng làm công tác chuyển đổi số. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ hỗ trợ nên ai cũng mong các cơ quan chức năng sớm xem xét, giải quyết”.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Anh Thạch - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế), cho biết, việc triển khai chế độ hỗ trợ vẫn gặp khó khăn trong quá trình xác định đối tượng được hưởng tại các đơn vị trực thuộc. Thực tế, mỗi TTYT thường có từ 2 viên chức trở lên cùng thực hiện nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng.

Vì vậy, việc xác định chỉ 1 viên chức hay toàn bộ viên chức trực tiếp làm công tác chuyên trách được hưởng chế độ hỗ trợ vẫn còn nhiều lúng túng. Phòng Tổ chức cán bộ đang tiếp tục rà soát, nghiên cứu các quy định để tham mưu lãnh đạo Sở Y tế giải quyết đúng đối tượng, đúng quy định.

Hiện nay, ngành y tế đang tăng tốc chuyển đổi số, trong đó, đội ngũ viên chức chuyên trách công nghệ thông tin giữ vai trò vận hành "hậu trường" của toàn bộ hệ thống khám, chữa bệnh số.

Việc sớm triển khai chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật mà còn góp phần tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế nâng cao chất lượng phục vụ người dân và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.