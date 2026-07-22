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Gần 150 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 hiến máu tình nguyện

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Chiều 22-7, tại xã Ia Nan, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 thu hút gần 150 cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn đăng ký hiến máu tình nguyện.

Kết quả, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tiếp nhận được 139 đơn vị máu an toàn, kịp thời bổ sung nguồn máu cho các cơ sở y tế phục vụ cấp cứu và điều trị.

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Gần 150 cán bộ, chiến sĩ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đăng ký hiến máu tình nguyện vào chiều 22-7. Ảnh: Như Nguyện

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 là một trong những đơn vị tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Hàng năm, đơn vị tổ chức từ 2 đợt hiến máu tình nguyện tập trung trở lên, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị nhân văn cao cả, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn đơn vị về việc tham gia hiến máu tình nguyện.

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