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Giao lưu văn nghệ “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới” thắt chặt tình đoàn kết quân dân

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(GLO)- Tối 27-7, tại Quảng trường 24/6, Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) phối hợp với UBND xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự.

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Các tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 và Đội văn nghệ xung kích xã Đak Pơ biểu diễn, góp phần tạo không khí sôi nổi cho chương trình. Ảnh: ĐVCC

Chương trình văn nghệ “Tiếp bước cha anh, vững vàng kỷ nguyên mới” diễn ra trong không khí thắm tình quân dân với nhiều tiết mục ca, múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh người lính Cụ Hồ.

Các tiết mục do cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 38 cùng Đội văn nghệ xung kích xã Đak Pơ biểu diễn được dàn dựng công phu, tạo không khí sôi nổi và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

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Trao quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đak Pơ. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Trung đoàn 38 đã trao tặng 2 máy lọc nước và 10 bộ sách giáo khoa cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS xã Đak Pơ. Đơn vị cũng trao nhiều phần quà đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

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