Cùng nói tiếng Jrai để gắn kết tình quân - dân nơi biên giới

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia với 49 thôn, làng thuộc 7 xã biên giới - nơi dân cư chủ yếu là người dân tộc Jrai.

Trong điều kiện đặc thù ấy, việc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng biết tiếng Jrai đã góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “3 bám, 4 cùng”, tăng cường gắn kết quân - dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Nghe dân nói, nói dân hiểu

Đầu tuần, các thành viên tổ công nghệ số của Đồn Biên phòng Ia Pnôn (xã Ia Pnôn) trực tiếp đến từng làng hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh thông qua quét mã QR trên điện thoại thông minh. Nội dung tuyên truyền được triển khai bằng cả tiếng Việt và tiếng Jrai nên bà con dễ tiếp cận, nhanh chóng nắm bắt thông tin.

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhơn - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn - cho biết: Xã có hơn 80% dân số là người dân tộc thiểu số nên việc cán bộ, chiến sĩ giao tiếp được bằng tiếng dân tộc có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp bộ đội hiểu phong tục, tập quán, việc cùng nói tiếng dân tộc còn tạo điều kiện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

Đây cũng là cầu nối để tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, nhất là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng; qua đó góp phần hiện thực hóa chủ trương “Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm ẩn danh thông qua quét mã QR trên điện thoại thông minh. Ảnh: ĐVCC

Tại xã biên giới Ia Mơ - nơi có gần 80% dân số là người dân tộc thiểu số, việc “nghe dân nói, nói dân hiểu” đã trở thành yêu cầu quan trọng trong công tác dân vận.

Thiếu tá Hoàng Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơ - cho hay, việc sử dụng tiếng Jrai giúp cán bộ, chiến sĩ xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, gần dân, hiểu dân hơn.

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai những giải pháp thiết thực giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Cùng quan điểm, Trung tá Nguyễn Văn Hiệp - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp (xã Ia Mơ) khẳng định, giao tiếp bằng tiếng dân tộc giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn trong nắm tình hình địa bàn, xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Đây cũng là lợi thế quan trọng để lực lượng biên phòng phối hợp với nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất - nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên tuyến biên giới.

Nhờ thông thạo tiếng Jrai, cán bộ Đồn Biên phòng Ia Mơ thuận lợi hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ, thủ tục liên quan đến chế độ, chính sách. Ảnh: P.D

Tiếng nói gắn kết tình quân - dân

Quán triệt tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai hiệu quả phương châm “3 bám, 4 cùng”, trong đó, “cùng nói tiếng dân tộc” được xác định là giải pháp quan trọng để tăng cường gắn bó quân - dân. Để nâng cao khả năng sử dụng tiếng dân tộc, các đơn vị tổ chức nhiều hình thức học tập linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ.

Tối thứ Năm hằng tuần, Đồn Biên phòng Ia Pnôn duy trì lớp học tiếng Jrai do Trung tá Rah Lan Toanh - Chính trị viên phó, trực tiếp giảng dạy. Cùng với học lý thuyết, cán bộ, chiến sĩ được khuyến khích tăng cường giao tiếp với người dân trong quá trình công tác để rèn luyện kỹ năng thực tế.

Việc kết hợp giữa học và hành giúp khả năng nghe, nói tiếng Jrai của cán bộ, chiến sĩ ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (xã Ia O) lồng ghép việc học tiếng Jrai với việc bám nắm địa bàn, sinh hoạt và lao động cùng nhân dân. Đơn vị còn tranh thủ sự hỗ trợ của già làng, trưởng thôn, người có uy tín để nâng cao hiệu quả học tập.

Trung tá Huỳnh Ngọc Phú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O - nhấn mạnh, biết và sử dụng tiếng Jrai không chỉ tạo thuận lợi trong giao tiếp mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với bộ đội biên phòng.

Già Ksor Bơng (làng Bi, xã Ia O) chia sẻ: “Bà con rất vui khi cán bộ biên phòng thường xuyên xuống làng, trực tiếp trò chuyện bằng tiếng Jrai và cùng người dân lao động sản xuất. Chính sự gần gũi, chân thành ấy đã giúp người dân thêm tin yêu bộ đội biên phòng”.

Theo đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 105/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường học tập ngoại ngữ và tiếng dân tộc thiểu số trong toàn quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tiếng Jrai cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở.

Việc “cùng nói tiếng dân tộc” góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới; đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng biên phòng với nhân dân khu vực biên giới.