50 học viên Sư đoàn 320 hoàn thành chương trình học tiếng Jrai

(GLO)- Sáng 29-8, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đã bế mạc lớp học tiếng Jrai năm 2025 và trao chứng chỉ cho các học viên.

Ban tổ tặng giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, từ ngày 23-6 đến ngày 29-8, Sư đoàn 320 đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Jrai cho 50 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn.

Các học viên đi thực tế tại xã Biển Hồ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Sau hơn hai tháng học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về cách đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Jrai. Các buổi học được triển khai theo phương pháp vừa rèn luyện trong lớp, vừa áp dụng vào thực tế giao tiếp. Đặc biệt, chương trình học còn dành thời lượng để học viên tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào Jrai.

Các học viên trao đổi trực tiếp với người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ban tổ chức lớp học đã tổ chức cho học viên đi thực tế, gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với bà con nhân dân đồng bào dân tộc Jrai trên địa bàn xã Biển Hồ. Qua đó, giúp các học viên thêm tự tin khi vận dụng kiến thức đã học vào việc trao đổi trực tiếp và tìm hiểu phong tục tập quán của người dân.

Dịp này, Ban tổ chức lớp học đã trao chứng chỉ cho 50 học viên và tặng giấy khen cho 19 học viên có kết quả xuất sắc trong quá trình học tập.