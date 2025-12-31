Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ông Đặng Quang Khanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 31-12, HĐND phường Ayun Pa khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026.

123.jpg
Lãnh đạo phường Ayun Pa tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quang Khanh (đứng giữa) đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Trần Quốc Khánh đã giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quang Khanh-Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Các đại biểu HĐND phường đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả, ông Đặng Quang Khanh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu đạt 100%.

Trước đó, ngày 30-12, Đảng ủy phường Ayun Pa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động và chỉ định đồng chí Đặng Quang Khanh-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-tham gia Ban chấp hành, ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ayun Pa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân sự

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Kỳ họp HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng

HĐND xã Gào thông qua 5 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

Tin tức

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Gào (tỉnh Gia Lai) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 30-12, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 nhằm xem xét, quyết định và thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Tin tức

(GLO)- Ngày 28-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm “Chi hội Tin lành Khu Sáu tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam đối thoại trực tiếp với nhân dân về chủ đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chiều 26-12.

Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Hoài Nhơn Nam với nhân dân

Tin tức

(GLO)- Chiều 26-12, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân trên địa bàn. Hội nghị có chủ đề “Hoạt động của chính quyền địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp”.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ, gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

Tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số

Tin tức

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 vào chiều 25-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh yêu cầu tập trung làm tốt công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số.

null