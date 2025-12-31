Ông Đặng Quang Khanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Ayun Pa

Lãnh đạo phường Ayun Pa tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Quang Khanh (đứng giữa) đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Nguyễn Sang

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND phường Trần Quốc Khánh đã giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quang Khanh-Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Các đại biểu HĐND phường đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả, ông Đặng Quang Khanh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND phường Ayun Pa nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ bầu đạt 100%.

Trước đó, ngày 30-12, Đảng ủy phường Ayun Pa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động và chỉ định đồng chí Đặng Quang Khanh-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-tham gia Ban chấp hành, ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Ayun Pa, nhiệm kỳ 2025-2030.