Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Yên - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ trái sang) cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy (thứ 2 từ phải sang) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng cho 2 đồng chí Huỳnh Quốc Huy (bìa trái) và Thái Thanh Bình. Ảnh: Quang Tấn

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Huỳnh Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Ban Bí thư quyết định đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi chúc mừng 2 đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chúc mừng các đồng chí Thái Thanh Bình, Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư tin tưởng, tín nhiệm.

Trên cương vị trọng trách mới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, điều hành; nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc hứa sẽ cùng với tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Huỳnh Quốc Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Thái Thanh Bình sớm tiếp cận vị trí công tác mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Quốc Huy trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, thống nhất để Ban Bí thư điều động bản thân tham gia giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Đồng thời, đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Bình cũng trân trọng cảm ơn đến cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của mảnh đất Gia Lai thân yêu.