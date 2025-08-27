Danh mục
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thăm, tặng quà gia đình người có công

HỮU BÁ
(GLO)- Nhân dịp Quốc khánh 2-9, ngày 26-8, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn các xã An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Thái Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của thương binh Nguyễn Văn Giáo (ở thôn Vạn Khánh, xã An Hòa). Ảnh: H.B

Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại diện các gia đình cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

