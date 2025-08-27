Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thăm, tặng quà gia đình người có công

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Thái Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước đóng góp to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước; đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đại diện các gia đình cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.