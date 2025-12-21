Sơ kết 2 năm hợp tác, giao lưu giữa thanh niên tỉnh Gia Lai và Champasak

Chủ trì hội nghị có anh Phạm Hồng Hiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai và anh Souvanhnalat Sihanonh-Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh đoàn Champasak.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Đăng

Giai đoạn 2023-2025, Đoàn Thanh niên hai tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu thiết thực, từng bước làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thanh niên Gia Lai và Champasak. Đặc biệt, hai đơn vị đã tổ chức hàng chục hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa-thể thao, trao đổi nghiệp vụ công tác Đoàn; duy trì các đoàn công tác song phương.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai báo cáo kết quả 2 năm hợp tác, giao lưu giữa thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak. Ảnh: Duy Đăng

Đặc biệt, năm 2023, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức đoàn 30 cán bộ, ĐVTN sang thăm và làm việc tại Champasak; triển khai các hoạt động kết nghĩa, giao lưu hữu nghị, thăm Trường Etou Secondary và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham quan các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên địa phương.

Các ĐVTN và sinh viên Lào đang học tập tại Trường ĐH Quy Nhơn tham gia các hoạt động tình nguyện hè tại xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Duy Đăng

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội và tình nguyện quốc tế luôn được chú trọng. Trong giai đoạn này, các chương trình tình nguyện hè đã thu hút hơn 200 lượt ĐVTN và sinh viên Việt Nam-Lào tham gia; trao hơn 150 suất quà, học bổng cho học sinh, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên như đường cờ, tuyến đường hoa, cải tạo sân chơi thiếu nhi, trồng hơn 100 cây xanh tại các địa phương.

Anh Souvanhnalat Sihanonh - Bí thư Tỉnh đoàn Champasak phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Đăng

Hoạt động hỗ trợ sinh viên Lào tiếp tục được duy trì thường xuyên với hơn 300 lượt sinh viên tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, tình nguyện tại Gia Lai; tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sinh viên Việt Nam-Lào, tự hào tiếp bước” tại xã Cát Tiến; tổ chức các hoạt động tình nguyện hè tại xã đảo Nhơn Châu, xã An Toàn... Đồng thời, Hội Doanh nhân trẻ hai tỉnh còn ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027, góp phần mở rộng cơ hội giao thương, khởi nghiệp cho thanh niên.

Anh Anh Chaysavanh Chanvanhkham - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thảo luận về các chủ đề khởi nghiệp, giao thương và tập huấn sử dụng AI cho sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam. Ảnh: Duy Đăng

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung như tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; dạy tiếng Việt trực tuyến cho thanh niên Lào có nhu cầu học tập tại Việt Nam; tăng cường hoạt động khởi nghiệp, giao lưu thương mại và các chương trình tình nguyện…

Anh Lê Quang Hưng - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn nêu ý kiến cần tăng cường các hoạt động tình nguyện cho sinh viên Lào. Ảnh: Duy Đăng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu đánh giá cao những kết quả hợp tác, giao lưu thiết thực giữa Đoàn Thanh niên hai tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai và Champasak cần tiếp tục tăng cường giáo dục ĐVTN, thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Gia Lai-Champasak nói riêng; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tình nguyện; hợp tác khởi nghiệp, phát triển kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với thiên tai… góp phần bồi đắp tình đoàn kết, gắn bó lâu dài giữa thanh niên hai địa phương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu mong muốn Đoàn Thanh niên hai tỉnh tăng cường giáo dục ĐVTN, thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Gia Lai - Champasak nói riêng. Ảnh: Duy Đăng

“Tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên hai tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, giao lưu đã ký kết; đồng thời hỗ trợ nguồn lực, cơ chế phù hợp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển KT-XH, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tỉnh Gia Lai và Champasak” - bà Thu nhấn mạnh.

Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai (bìa phải) tặng quà cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak. Ảnh: Duy Đăng

Dịp này, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Champasak đã tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa thanh niên hai tỉnh.