Cử tri mong muốn ĐBQH tiếp tục đề xuất triển khai các chính sách phát triển vùng biên

(GLO)- Thực hiện chương trình vận động bầu cử, ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Ia O, Ia Chía, Chư Prông, Bàu Cạn và Ia Tôr.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Rơ Ô H’Rin - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ; Huỳnh Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri. Ảnh: Mạnh Hà

Tại hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH. Trong chương trình hành động, mỗi ứng cử viên ĐBQH đều đưa ra kế hoạch rất cụ thể về các vấn đề liên quan đến địa phương; kịp thời phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Các ứng cử viên nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng của đất nước và của tỉnh, gắn với định hướng phát triển theo tinh thần Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá để Gia Lai tăng tốc phát triển nhanh, bền vững.

Trong bối cảnh Gia Lai hướng đến mục tiêu xây dựng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, các ứng cử viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh của trục không gian mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Song song với đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Cử tri Vũ Văn Điềm (thôn 3, xã Chư Prông) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, các ứng cử viên ĐBQH cũng bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương mong muốn và kỳ vọng các ứng cử viên nếu được bầu làm ĐBQH sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Cử tri xã Ia O tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với 2 xã biên giới Ia O và Ia Chía, tỷ lệ người đồng bào DTTS cao, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao; hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trạm y tế còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức…

Vì vậy, các cử tri mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các ĐBQH sẽ tiếp tục đề xuất giải pháp, có chính sách hỗ trợ kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân địa bàn các xã biên giới.

Ứng cử viên Châu Ngọc Tuấn tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Mạnh Hà

Từ những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri tại hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn khẳng định, với vai trò là người đại biểu dân cử, các ĐBQH sẽ có trách nhiệm tham gia và ý kiến với các cấp bộ, ngành, chính quyền địa phương để có các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong đó, tiếp tục rà soát lại các xã sau sáp nhập; ưu tiên cơ sở vật chất cho các trường học các xã biên giới, trụ sở làm việc, công trình thủy lợi, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác quy hoạch để khai thác tối đa tiềm năng về đất đai, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó, đặc biệt chú trọng đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.