Xã Kon Gang ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 11-3, tại trụ sở Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai), Ủy ban bầu cử xã Kon Gang tổ chức lễ ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

lanh-dao-luc-luong-cong-an-dan-quan-va-cac-hoi-doan-the-xa-kon-gang-tham-du-le-ra-quan-tuyen-truyen-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031.jpg
Lãnh đạo xã, lực lượng Công an, dân quân và các hội, đoàn thể xã Kon Gang tham dự lễ ra quân tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Hồng Viên

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng hơn 120 hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tổ trưởng các tổ bầu cử trên địa bàn.

Phát động tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang - nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Ngày bầu cử được ấn định vào Chủ nhật, 15-3-2026.

ong-pham-van-hao-pho-chu-tich-ubnd-xa-kon-gang-phat-dong-ra-quan-tuyen-truyen-cuoc-bau-cu.jpg
Ông Phạm Văn Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang - phát động ra quân tuyên truyền cuộc bầu cử. Ảnh: Hồng Viên

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, lãnh đạo UBND xã đề nghị các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm đội hình, bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời lan tỏa không khí ngày hội bầu cử đến từng thôn, làng, từng hộ dân.

Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử cần chuẩn bị chu đáo nội dung, phương tiện tuyên truyền; Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức; các hội, đoàn thể và đội ngũ giáo viên phát huy vai trò nòng cốt, trở thành những tuyên truyền viên tích cực.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe có gắn hệ thống loa phát thanh, cờ, băng rôn, pa nô cổ động di chuyển qua các tuyến đường chính, khu vực trung tâm xã, chợ, trường học, nhà văn hóa và các khu dân cư.

doan-xe-tuyen-truyen-luu-dong-cua-xa-kon-gang-di-chuyen-qua-cac-tuyen-duong-tren-dia-ban-tuyen-truyen-ve-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2026-2031.jpg
Đoàn xe tuyên truyền lưu động của xã Kon Gang di chuyển qua các tuyến đường trên địa bàn để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Ảnh: Hồng Viên

Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử; vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, đúng quy định.

Đồng thời, thông tin về ngày bầu cử 15-3-2026 và hướng dẫn cử tri theo dõi các thông báo chính thức của địa phương về địa điểm, thời gian bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử.

