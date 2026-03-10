Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri 2 phường An Phú và Hội Phú

(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 phường An Phú và Hội Phú.

cac-ung-cu-vien-dai-bieu-tiep-xuc-cu-tri-tai-phuong-hoi-phu.jpg
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri phường Hội Phú. Ảnh: Sơn Ca

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 10 gồm: ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; ông Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng; bà Nguyễn Thị Tường Linh - Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Gia Lai; ông Y Khum - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú; ông Puih Lin - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Gào; bà Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ; bà Nguyễn Thị Hòa - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, từng ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

ong-rah-lan-chung-pbt-tu-ct-hdnd-tinh-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Ứng cử viên Rah Lan Chung trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Sơn Ca

Trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ việc được tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn; đồng thời cam kết, nếu trúng cử sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, theo dõi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, thực thi cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng 2 phường An Phú, Hội Phú phát triển vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

cu-tri-phuong-hoi-phu-gui-gam-tam-tu-tinh-cam-den-cac-ung-cu-vien.jpg
Cử tri phường Hội Phú gửi gắm mong muốn đến các ứng cử viên. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, cử tri 2 phường An Phú và Hội Phú bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên.

Cử tri mong muốn các ứng cử viên nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, vững vàng, gần dân, sát dân, thực hiện được những điều nhân dân tin tưởng, gửi gắm.

Thông qua hội nghị, cử tri 2 địa phương cũng gửi đến các ứng cử viên một số ý kiến, kiến nghị về đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông; cải cách thủ tục hành chính; tạo việc làm, nâng cao đời sống; đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thay mặt các ứng cử viên, ông Rah Lan Chung đã tiếp thu các ý kiến tâm huyết của cử tri và trân trọng cảm ơn cử tri 2 phường đã quan tâm, tin tưởng, ủng hộ các ứng cử viên.

Ông Rah Lan Chung cũng thông tin đến cử tri về một số chủ trương, định hướng của tỉnh trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; thực hiện liên kết vùng; phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương...

