Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 9 xã, phường khu vực Tây Gia Lai, gồm Diên Hồng, Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krái, Ia Grai, Ia Hrung.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Rơ Ô H’Rin - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ; Huỳnh Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XVI với cử tri các xã Ia Krái, Ia Hrung, Ia Grai. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, các ứng cử viên ĐBQH đã trình bày chương trình hành động của mình, với quyết tâm sẽ phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tích cực đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng của đất nước; đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi chính sách tại cơ sở.

Bên cạnh đó, ứng cử viên cũng cam kết quan tâm đến những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế địa phương, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại phường Diên Hồng và các xã Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí. Ảnh: Mạnh Hà

Các ứng cử viên ĐBQH còn đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện kiến nghị với các Bộ, ngành; tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện thể chế, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nhất là những chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách, nhằm kịp thời kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp với thực tế để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong bối cảnh mới.

Bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri cho rằng, đây là những nội dung vô cùng thiết thực và được các ứng cử viên ĐBQH xây dựng phù hợp trong bối cảnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị của người ĐBQH và kỳ vọng, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng những cam kết đã nêu, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Cử tri Rơ Lan HLinh - Bí thư Chi bộ làng Bi Ia Yom (xã Ia Krái) nêu kiến nghị đến các ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Vũ Thảo

Sau khi lắng nghe những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, ông Châu Ngọc Tuấn đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Ông Châu Ngọc Tuấn cho rằng, ĐBQH có trách nhiệm tham gia và có ý kiến với các cấp ngành, chính quyền địa phương. Muốn Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, các cấp, ngành cần nhìn nhận và khai thác thế mạnh của tỉnh trong không gian mở rộng vừa có biển, vừa có rừng, hạ tầng kết nối, có cảng biển, đường hàng không, môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách hành chính được đẩy mạnh…

Ông Châu Ngọc Tuấn trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Ảnh: Mạnh Hà

Từ những lợi thế này, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả để phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi tại khu vực Tây Gia Lai để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng; hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối.

Đồng thời, tiếp tục kiến nghị Trung ương về việc phân cấp, phân quyền đối với vận hành các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch để khai thác tốt tiềm năng về đất đai, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, tập trung triển khai xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững là chủ trương nhất quán, dựa trên việc hoàn thành phân giới, cắm mốc. Mục tiêu là nhằm củng cố an ninh, thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.