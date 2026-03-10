Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 9 xã, phường khu vực Tây Gia Lai, gồm Diên Hồng, Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krái, Ia Grai, Ia Hrung.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Rơ Ô H’Rin - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ; Huỳnh Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ.

quang-canh-hoi-nghi-tiep-xuc-giua-cu-tri-voi-nhung-nguoi-ung-cu-dbqh-khoa-xvi-tai-cac-xa-ia-krai-ia-hrung-ia-grai-anh-vu-thao.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XVI với cử tri các xã Ia Krái, Ia Hrung, Ia Grai. Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị, các ứng cử viên ĐBQH đã trình bày chương trình hành động của mình, với quyết tâm sẽ phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tích cực đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng của đất nước; đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi chính sách tại cơ sở.

Bên cạnh đó, ứng cử viên cũng cam kết quan tâm đến những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế địa phương, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh.

cac-ung-cu-vien-dbqh-tiep-xuc-cu-tri-tai-phuong-dien-hong-xa-gao-chu-pah-ia-khuol-ia-ly-ia-phi-anh-manh-ha.jpg
Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri tại phường Diên Hồng và các xã Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí. Ảnh: Mạnh Hà

Các ứng cử viên ĐBQH còn đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện kiến nghị với các Bộ, ngành; tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện thể chế, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nhất là những chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế chính sách, nhằm kịp thời kiến nghị, đề xuất đến các cơ quan chức năng xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp với thực tế để thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong bối cảnh mới.

Bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri cho rằng, đây là những nội dung vô cùng thiết thực và được các ứng cử viên ĐBQH xây dựng phù hợp trong bối cảnh quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị của người ĐBQH và kỳ vọng, nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng những cam kết đã nêu, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

cu-tri-ro-lan-hlinh-bi-thu-chi-bo-lang-bi-ia-yom-xa-ia-krai-anh-vu-thao.jpg
Cử tri Rơ Lan HLinh - Bí thư Chi bộ làng Bi Ia Yom (xã Ia Krái) nêu kiến nghị đến các ứng cử viên ĐBQH. Ảnh: Vũ Thảo

Sau khi lắng nghe những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thẳng thắn của cử tri, ông Châu Ngọc Tuấn đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Ông Châu Ngọc Tuấn cho rằng, ĐBQH có trách nhiệm tham gia và có ý kiến với các cấp ngành, chính quyền địa phương. Muốn Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, các cấp, ngành cần nhìn nhận và khai thác thế mạnh của tỉnh trong không gian mở rộng vừa có biển, vừa có rừng, hạ tầng kết nối, có cảng biển, đường hàng không, môi trường đầu tư thông thoáng, cải cách hành chính được đẩy mạnh…

pho-bi-thu-tinh-uy-truong-doan-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-gia-lai-chau-ngoc-tuan-bao-cao-voi-cu-tri-ve-chuong-trinh-hanh-dong-anh-manh-ha.jpg
Ông Châu Ngọc Tuấn trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Ảnh: Mạnh Hà

Từ những lợi thế này, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả để phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi tại khu vực Tây Gia Lai để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng; hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối.

Đồng thời, tiếp tục kiến nghị Trung ương về việc phân cấp, phân quyền đối với vận hành các nhà máy thủy điện lớn trên địa bàn. Làm tốt công tác quy hoạch để khai thác tốt tiềm năng về đất đai, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, tập trung triển khai xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững là chủ trương nhất quán, dựa trên việc hoàn thành phân giới, cắm mốc. Mục tiêu là nhằm củng cố an ninh, thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra công tác bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn các xã, phường: Ân Tường, Vạn Đức, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông.

Cử tri 2 xã Phù Cát, Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Cử tri xã Phù Cát và Hòa Hội kỳ vọng đại biểu HĐND tỉnh gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Phù Cát và Hòa Hội. Tại hội nghị, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ luôn gần dân, sát cơ sở.

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai tiếp xúc với cử tri các xã, phường: Thống Nhất, Biển Hồ, Pleiku, Hội Phú, An Phú. Tại hội nghị, ứng cử viên đã cam kết phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Phù Mỹ Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại Phù Mỹ Bắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 9-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Phù Mỹ Bắc.

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri xã Nhơn Châu gửi gắm kỳ vọng đổi thay đảo tiền tiêu vào các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Nhơn Châu. Do điều kiện thời tiết bất lợi, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu UBND tỉnh và xã đảo.

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh gửi gắm nhiều kỳ vọng đến ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với cử tri 2 xã Vân Canh và Canh Vinh. Đây là dịp quan trọng để người dân có cơ hội trao đổi, lắng nghe và bày tỏ những nguyện vọng, kỳ vọng của mình đến các ứng cử viên.

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Rà soát chặt chẽ danh sách, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Với tinh thần chủ động, chính xác, không để sót, không để trùng, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Cử tri 2 xã Đề Gi và Cát Tiến kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và đời sống

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 tiếp tục tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại 2 xã Đề Gi và Cát Tiến. Tại đây, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển sản xuất và cải thiện đời sống.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đem tiếng nói, tâm tư của người dân đến nghị trường Quốc hội

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang để vận động bầu cử và cam kết đem tiếng nói, tâm tư người dân đến nghị trường Quốc hội.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 4 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã phía Tây tỉnh.

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Cử tri 2 xã Hội Sơn và Xuân An kỳ vọng các ứng cử viên phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri tại 2 xã Hội Sơn và Xuân An. Qua đây, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở...

null