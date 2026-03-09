Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn

(GLO)- Ngày 9-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri phường Ayun Pa và các xã Ia Rbol, Ia Tul, Ia Sao. Tại đây, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng khó khăn.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri. Ảnh: R'Piên

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 có 5 ứng cử viên gồm: ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ko.

Ứng cử viên Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội trình bày chương trình hành động. Ảnh: R'Piên

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đã nhấn mạnh giải pháp về tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật; quan tâm đến các vấn đề cử tri quan tâm như: đất đai, quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tạo việc làm, đào tạo nghề; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân ở địa bàn vùng khó, vùng dân tộc thiểu số.

Ứng cử viên Siu Hương. Ảnh: R'Piên

Cử tri phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Tul, Ia Sao, Ia Rbol đánh giá cao trình độ, năng lực của các ứng cử viên; chương trình hành động được xây dựng phù hợp và sát với bối cảnh của đất nước và tình hình thực tiễn tại địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri cũng mong muốn ứng cử viên thực hiện đúng cam kết và khi được bầu vào Quốc hội cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; quan tâm đến việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân.

Cử tri phường Ayun Pa nêu ý kiến với các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Thay mặt các ứng cử viên, ông Bùi Quang Huy trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị mà cử tri gửi gắm; đồng thời, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, các ứng cử viên sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; luôn gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời phản ánh, chuyển tải các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Bùi Quang Huy cũng khẳng định sẽ tham gia đầy đủ, trách nhiệm các kỳ họp của Quốc hội; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết và các chương trình giám sát của Quốc hội.

Ứng cử viên Bùi Quang Huy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị mà cử tri gửi gắm đến ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: R'Piên

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề thiết thực mà nhân dân quan tâm như bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; xây dựng nông thôn mới và các chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa bàn vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.